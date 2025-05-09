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Спасут ли чеснок и малина от простуды: иммунолог разбирается в мифах о средствах народной медицины

Самолечение при ОРВИ может привести к осложнени...

yuz.uz

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Самолечение при ОРВИ может привести к осложнениям. При появлении симптомов — обратитесь к врачу. Но что делать с народными средствами, которые так популярны в семьях? Работают ли они? Мы разобрали самые известные методы — от чесночного кулона до малинового варенья.

Чесночный кулон

Миф: защищает от вирусов, если носить на шее.

Реальность: чеснок содержит аллицин — вещество с противомикробными свойствами, но его концентрации в воздухе недостаточно. Однако есть «побочный эффект»: чесночный запах отпугивает людей, снижая риск заразиться воздушно-капельным путём.

Рыбий жир

Миф: ложка жира по утрам — и никакой болезни.

Реальность: полезен как БАД — из аптеки, очищенный. Самодеятельность может навредить, особенно при заболеваниях ЖКТ. Обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Картофельная ингаляция

Миф: дышать паром от варёной картошки — лучший способ вылечить простуду.

Реальность: тёплый пар помогает вывести мокроту, но существует риск ожога слизистой и дыхательных путей.

Чай с малиновым вареньем

Миф: лечит простуду.

Реальность: малина полезна, но варенье содержит много сахара. Чрезмерное употребление может ослабить иммунитет.

Баня при болезни

Миф: пропарился — и здоров.

Реальность: для здоровых — сомнительная профилактика, для больных — дополнительная нагрузка на сердце. Может стать хуже.

Водка с перцем

Миф: согревает и лечит.

Реальность: не работает. Алкоголь и специи — стресс для организма, особенно ослабленного.

Банки

Миф: помогают «вытянуть» болезнь.

Реальность: банки усиливают кровообращение, но при лихорадке противопоказаны. Эффективность не доказана.

Полоскание содой, солью и йодом

Миф: убивает микробы в горле.

Реальность: хорошее вспомогательное средство, но не замена лечению. Увлажняет, очищает, но без фанатизма.

Травяные отвары

Миф: лечат простуду.

Реальность: помогают поддержать организм, особенно при отсутствии аллергии. Мята, мелисса, малина — отличные дополнения к терапии.

Корица с мёдом

Миф: мощное средство от всех болезней.

Реальность: мед признан эффективным против кашля, корица — антисептик. Но это не альтернатива лекарствам. Слишком много меда — вредно.

Настой лука с медом

Миф: закапал — и нос задышал.

Реальность: лук полезен, но такие капли могут раздражать слизистую. Лучше использовать аптечные средства.

Гвоздика с молоком

Миф: смягчает горло и лечит.

Реальность: гвоздика — безопасна, если нет аллергии. Молоко — индивидуально. В целом — мягкое поддерживающее средство.

Главное правило: не заменяйте народными средствами рекомендации врача

Умеренность, разумный подход и консультация со специалистом — основа безопасного лечения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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