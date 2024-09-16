«Спартак» в гостях отыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче 8‑го тура РПЛ

Клуб Махачкалы "Динамо" сразился со "Спартаком" Москвы. Но матч так и не определил победителя, так как игр завершилась со счетом 1:1. Проходила же она на стадион "Анжи Арена" в Махачкале. Зрители делятся, что им удалось стать частью напряженного события.

Открыла счет столичная команда. Виновник этому был Манфред Угальде. Ему удароль крайне успешно реализовать свою возмжность. При этом "Динамо" очень быстро наверстали упущенное - Руслан Литвинов забил мяч сам себе, в ворота своей же команды. В результате махачкалинцы получили гол буквально в подарок.

Ключевыми инцидентом матча стала красная карточка для Уссема Мрезиге из "Динамо". В результате команда осталась в меньшестве, что отразилось на результате матча.Сейчас команда Деяна Станковичка в арсенале имеет 15 очков. Молодые люди занимаются пятое место по трунирной таблице РПЛ. А вот команда Махачкалы сейчас на девятой позиции - у них лишь девять очков.

В следующем туре, который состоится 22 сентября, «Спартак» примет московское «Динамо», а махачкалинцы отправятся в выездной матч против «Ростова». Ожидается, что оба матча принесут много интересного в борьбе за турнирные позиции, пишет news.sportbox.ru.