Советская пенсия сегодня: сколько получали бы пенсионеры в СССР в 2025 году

В контексте постоянного интереса к социальной истории, понимание того, как были устроены пенсии в СССР и какова их ценность в сегодняшних рублях, может дать нам уникальное представление о социальных изменениях в России.

Конвертация советского рубля

Изучение экономических архивов позволяет оценить, что один рубль времен 1980 года соответствует приблизительно 197 современным рублям. Если перевести это в современные масштабы, то средняя зарплата в СССР, составлявшая 180 рублей, сегодня бы равнялась примерно 35,460 рублям.

Советские пенсии сегодня

В 1980 году пенсии варьировались от 70 до 120 рублей, что в современных деньгах составляет от 13,790 до 23,640 рублей. Это была стандартная пенсия для тех, кто вышел на пенсию после положенных лет работы. Кроме того, была «социальная пенсия», выдаваемая тем, кто не набрал достаточного стажа.

Социальные условия пенсионеров

В СССР пенсионеры пользовались значительными льготами, которые сегодня могли бы казаться невероятными: полное обеспечение жильем, бесплатное медицинское обслуживание, и доступ к культурным мероприятиям. Эти факторы делали реальную покупательную способность советских пенсионеров значительно выше, чем простое пересчет в современные рубли может показать.

В современной России, несмотря на схожий уровень номинальных пенсионных выплат, отсутствие бесплатных социальных услуг оказывает давление на покупательную способность пенсионеров, заставляя их больше тратить на базовые нужды, сообщает «Про Город Самара».

