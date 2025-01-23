Советская пенсия сегодня: какие выплаты получали бы пенсионеры в СССР в 2025 году
dzen.ru
Сравнение пенсий советского времени и современной России остаётся актуальной темой. Разберёмся, как изменился уровень жизни пенсионеров и что выгоднее: советские социальные программы или нынешние денежные выплаты.
Советские пенсии и социальные гарантии
В 1980 году размер пенсий в СССР варьировался от 70 до 120 рублей, что в современных реалиях соответствует суммам около 18 715 рублей в месяц. Для тех, кто не имел достаточного трудового стажа, существовала социальная пенсия, эквивалентная примерно 13 790 рублям.
Однако в Советском Союзе пенсионеры пользовались рядом льгот и преимуществ: бесплатное медицинское обслуживание, образование, доступное жильё и минимальные коммунальные платежи. Всё это делало жизнь пенсионеров более комфортной, несмотря на номинально низкие выплаты.
Современные пенсии в России
На сегодняшний день средняя пенсия по старости в России составляет около 22 000 рублей. Тем не менее, современным пенсионерам приходится сталкиваться с большими затратами на жильё, медицинское обслуживание и повседневные нужды, что снижает реальную покупательную способность этих денег.
Хотя современные пенсии в России номинально выше советских, отсутствие бесплатных социальных программ, которые были в СССР, усложняет жизнь пенсионеров. Советская система предоставляла больше возможностей для комфортной старости за счёт доступных или бесплатных социальных благ, тогда как сегодня пенсионеры вынуждены рассчитывать исключительно на денежные выплаты.
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