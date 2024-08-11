Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Соленая горбуша готовится за 2 часа: несколько секретов приготовления

Любители рыбных деликатесов знают, что приготов...

live24.ru

Подписаться в Telegram

Любители рыбных деликатесов знают, что приготовление соленой рыбы может занять довольно много времени. Однако есть способ ускорить процесс, делая его не только быстрым, но и удивительно простым. Сегодня я поделюсь рецептом, который позволит вам насладиться соленой горбушей всего за два часа.

Ингредиенты для быстрого рецепта соленой горбуши:

  • Замороженное филе горбуши с кожицей;
  • 3 столовые ложки соли;
  • 3 столовые ложки сахара;
  • 1 литр воды;
  • Специи по желанию (например, душистый перец, лавровый лист, укроп).

Пошаговый процесс приготовления:

  1. Подготовка филе: Начните с того, что слегка разморозьте филе горбуши. Не допускайте полного размораживания, чтобы рыба оставалась плотной и удобной для нарезки. Нарежьте филе на ломтики толщиной примерно 3-5 мм.

  2. Приготовление рассола: Вскипятите литр воды, добавьте в нее соль и сахар, а также желаемые специи. Хорошо перемешайте, чтобы ингредиенты полностью растворились. Затем дайте рассолу остыть до комнатной температуры.

  3. Засолка: Поместите нарезанное филе горбуши в глубокую емкость и залейте его охлажденным рассолом. Убедитесь, что рыба полностью покрыта жидкостью. Накройте емкость и поставьте в холодильник на 2 часа.

  4. Финальный этап: По истечении двух часов слейте рассол, и ваша соленая горбуша готова к употреблению. Рыба должна быть нежной, сочной и пропитанной ароматами специй.

Этот рецепт не только экономит ваше время, но и открывает массу возможностей для кулинарного творчества. Соленую горбушу можно подавать как самостоятельную закуску, добавлять в салаты или использовать как ингредиент в бутербродах.

Благодаря простоте и скорости приготовления, этот рецепт станет отличным выбором для тех, кто ценит вкусные и здоровые блюда без лишних хлопот.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

9 часов назад

Массовая потасовка на складе Wildberries в Татарстане

Гид по скидкам Казани

10 часов назад

Все для школы: гайд по самому необходимому для юных гениев в 2024 году

размер сетки от тараканов

Новости Татарстана

день назад

В поддержку Курской области в Челнах отменили салют на день города

Интересное в Казани

2 дня назад

Потомки ханов Золотой Орды: как узнать, есть ли в родословной выдающиеся предки

ремонт чехлов автомобиля в Москве

Новости Татарстана

4 часа назад

Сильные дожди затопили Казань

Новости Татарстана

день назад

Валентина Мубаракшина вырастила гигантскую тыкву в 78 лет

Новости Татарстана

день назад

В Казани стартует марафон уличных библиотек

Новости Татарстана

9 часов назад

Грузовик перевернулся во время ДТП в Пестречинском районе

Новости Татарстана

3 часа назад

Повторные рейды против пьяных водителей в Казани

Новости Татарстана
2 часа назад

Яица снизились в стоимости на 3,3%

По состоянию на 5 августа, стоимость десятка яи...

Новости Татарстана

3 часа назад

Снижение цен на жилье в Татарстане

Гид по скидкам Казани

11 часов назад

Казанские веранды: топ мест для незабываемых вечеров

Новости Татарстана

4 часа назад

Бастрыкин инициировал проверку после падения ребенка с качелей

Новости Татарстана

4 часа назад

Прокуратура Набережных Челнов расследует смертельный случай на электросетях
Стратегия поддержки семей для устойчивого разви...
Новости Татарстана
2 часа назад

Стратегия поддержки семей для устойчивого развития общества

Новости Татарстана

4 часа назад

Жители Вахитовского района останутся без воды на сутки

Новости Татарстана

9 часов назад

Казанская ученица отправляется за знаниями к Северному полюсу

Новости Татарстана

9 часов назад

Туристы против клопов в Анапе
Снять квартиру в Казани. Или купить? Тонкости с...
Интересное в Казани
5 дней назад

Снять квартиру в Казани. Или купить? Тонкости современного рынка недвижимости
45% домов в Казани в опасном состоянии
Новости Татарстана
2 часа назад

45% домов в Казани в опасном состоянии