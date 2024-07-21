Соцсеть X исключила из своих систем ПО CrowdStrike

Социальная сеть X, владельцем которой является Илон Маск, объявила о полном отказе от использования программного обеспечения CrowdStrike. Решение было принято после того, как обновление этой системы безопасности привело к масштабным сбоям в работе Windows по всему миру.

Ранним утром 19 июля пользователи столкнулись с серьезными перебоями. Сбои в системах Microsoft затронули ряд критически важных инфраструктур: от авиаперевозок до финансовых операций. В результате были задержаны и отменены сотни авиарейсов в Европе и США, среди которых аэропорты Берлина, Мельбурна и Гатвика оказались особенно пострадавшими. Помимо этого, проблемы возникли на Лондонской фондовой бирже и в работе платежных систем Visa и MasterCard.

Принятое решение социальной сетью X подчеркивает растущую озабоченность крупных технологических компаний в отношении надежности и безопасности используемых IT-решений. Илон Маск подтвердил удаление CrowdStrike, подчеркнув значимость независимости и самостоятельности в выборе программного обеспечения для обеспечения безопасности данных и систем.

Этот инцидент также выдвигает вопросы о качестве контроля и тестирования обновлений ПО, которые, как показало происшествие, могут иметь далеко идущие последствия для глобальной цифровой экономики. В свете происшедшего, многие компании могут пересмотреть свои подходы к управлению информационной безопасностью и выбору поставщиков IT-услуг.

Сейчас, когда основные проблемы были устранены и сервисы возобновили работу, аналитики и специалисты IT-сектора активно обсуждают потенциальные изменения в индустрии, направленные на повышение устойчивости к подобным инцидентам. Ситуация с CrowdStrike и Microsoft стала напоминанием о том, как взаимосвязан и уязвим мир современных технологий, сообщает vedomosti.ru.