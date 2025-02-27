Снова маски, антисептики и дистанция? В России оценили опасность нового коронавируса

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Исследования нового коронавируса HKU5 показываю...

podolsk.ru

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Недавно выявленный коронавирус, обозначенный как HKU5 и происходящий из Китая, вызвал волну обсуждений в научных кругах.

Несмотря на потенциальную связь с белком S вируса SARS-CoV-2, который вызвал пандемию COVID-19, угрозы для человечества пока не обнаружено.

Подробности о вирусе HKU5:

HKU5 был впервые обнаружен в популяции летучих мышей около пятнадцати лет назад. Сходство его белка S с тем, который присутствует у SARS-CoV-2, вызвало определенное беспокойство среди вирусологов.

Однако, как подчеркивает профессор Сергей Нетесов из Новосибирского государственного университета, до настоящего времени нет никаких подтвержденных данных о возможности передачи вируса человеку.

Заявления экспертов:

Профессор Нетесов, возглавляющий лабораторию бионанотехнологий, микробиологии и вирусологии, уверяет, что на данный момент нет причин для беспокойства. В интервью РИА Новости он отметил, что несмотря на теоретическую возможность связи HKU5 с клеточными рецепторами человека, угроза не подтверждается на практике.

Реакция Роспотребнадзора:

Ведомство также подтверждает, что риск заражения человека от HKU5 остается на минимальном уровне. Однако они подчеркивают важность продолжения научных исследований и активного мониторинга ситуации для своевременного реагирования на любые возможные изменения.

Исследования и мониторинг нового типа коронавируса HKU5 продолжаются, но пока что данный вирус не представляет угрозы для общественного здоровья. Важно оставаться информированным через надежные источники и следить за официальными обновлениями от медицинских и научных учреждений, сообщает lenta.ru.

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