Снежный апокалипсис вновь повторится с 1 февраля: синоптики резко изменили прогноз на начало месяца

Россиян предупреждают, что погодное сумасшествие, которое шокировало жителей большинства регионов совсем недавно, повторится вновь и очень скоро, с 1 февраля.

Согласно прогнозу метеорологической службы Gismeteo, уже с четверга в большое количество субъектов Российской Федерации вернется снег, мощный ветер и холод.

Так в столице России Москве к концу недели температура воздуха сначала достигнет плюсовой отметки, а затем начнет опускаться каждый день приблизительно на 1-2 градуса до минус 6, сопровождаться же она будет обильными осадками преимущественно в виде снега, иногда перемешанного с дождем. Всего за 7 дней в столице выпадет 20,1 мм осадков при том, что норма за февраль составляет 44 мм.

Обстановка не лучше и даже хуже ожидает жителей северной столицы российского государства Санкт-Петербурга, так как на этой неделе в городе столбики термометров стабильно будут демонстрировать плюсовую температуру до 3 градусов, превращая снег в жидкую кашу, а затем опустятся до 7 градусов ниже нуля, что станет причиной образования ледяной корки на дорогах. Вместе с тем все эти сюрпризы начнет засыпать большим количеством осадков в виде ледяных дождей и снегопадов, а ветер в первую неделю февраля будет достигать неприятных 15 метров в секунду.

Регионы Поволжья также ожидают ужасные погодные подарки в виде сильных ветров и снегопадов. Например, в Казани, которая едва оправилась от предыдущих снежных катастроф, с 1 по 7 февраля выпадет 22,4 мм осадков, в то время как февральская норма равна 33 мм. Вместе с тем порывы ветра в столице Татарстана будут достигать 16 метров в секунду, что в свою очередь принесет массу дискомфорта жителям города.