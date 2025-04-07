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«Снег на майских праздниках»: синоптик Роман Вильфанд озвучил россиянам новый прогноз на весну - выходные будут подпорчены

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометце...

dzen.ru

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Научный руководитель Гидрометцентра России, Роман Вильфанд, предоставил подробный прогноз погоды на предстоящую весну, акцентируя внимание на погодных условиях апреля и ожиданиях на май в центральной европейской части России.

Переменчивый апрель

Роман Вильфанд подчеркнул, что апрель традиционно ассоциируется с переменчивой погодой, и текущий год не станет исключением. Он предсказывает, что, несмотря на возможные кратковременные снегопады, быстрая смена погоды на весеннее тепло будет способствовать скорому таянию снега. Активное солнце в этот период играет ключевую роль в этом процессе.

Май без снежных сюрпризов

Что касается майских праздников, то Вильфанд уверяет, что вероятность снегопадов крайне мала. Он напоминает, что снежное покрытие на начало мая прошлого года было аномалией и не является типичным для климата данного региона. По его словам, можно ожидать, что майские праздники пройдут при комфортных и благоприятных погодных условиях.

Общий весенний прогноз

Согласно прогнозам Гидрометцентра, жители центральной части России могут ожидать приятную весну. Несмотря на то, что апрель может преподнести некоторые погодные испытания, май обещает быть без неожиданных погодных изменений.

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