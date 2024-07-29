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Слёт «Послы Победы» открылся в Санкт-Петербурге: в сопровождении Главного военно-морского парада принимает участие команда Волонтёров Победы

В историческом Каменноостровском дворце состоял...

dp.ru

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В историческом Каменноостровском дворце состоялась встреча лауреатов международного конкурса «Послы Победы. Ленинград». С 26 по 29 июля, 100 волонтёров из разных уголков России и шести стран мира собрались, чтобы участвовать в насыщенной образовательной программе. Программа включает посещения музеев, участие в мастер-классах, тренингах и, как кульминация, участие в организации Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.

На открытии мероприятия прозвучало приветствие от Сергея Кириенко, Первого заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации. В своем обращении он подчеркнул значимость мероприятия для сохранения памяти о Великой Отечественной войне и вклад участников в поддержку ветеранов и исторического наследия.

Уникальностью этого года стало участие волонтёров не только из России, но и соотечественников, проживающих за рубежом, что подчеркивает международный характер деятельности «Волонтёров Победы», распространяющихся более чем в 60 странах мира.

Мероприятие в Каменноостровском дворце предоставило участникам возможность глубоко погрузиться в изучение семейных историй, разработку образовательных проектов и взаимодействие с ветеранами. По словам организаторов, такие встречи важны не только для обучения и культурного обмена, но и для укрепления патриотического духа молодёжи.

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