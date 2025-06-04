Скрытое озеро под ледниками Антарктиды: что там нашли российские ученые и почему это важно для науки

Под четырьмя километрами ледяного панциря Антарктиды скрывается озеро Восток — крупнейшее подлёдное озеро на планете площадью почти 16 тысяч квадратных километров и глубиной свыше 1200 метров.

Оно оставалось изолированным от внешнего мира около 40 миллионов лет, сохраняя древнюю экосистему и климатическую историю Земли.

Российская станция «Восток», расположенная над озером, — самое холодное место на Земле с рекордной температурой −89,2 °C. Добраться сюда крайне сложно: зимние караваны тягачей ползут по снегу неделями, а учёные прилетают на специализированных самолётах с лыжным шасси.

Проект бурения озера начался ещё в СССР в 1989 году и продолжался 23 года. Цель — получить образцы льда и воды для изучения древних климатических условий и уникальной биологии экстремальной среды.

Особенность бурения заключалась в сохранении стерильности: за 100 метров до озера скважину заливали инертной кремнийорганической жидкостью, чтобы не допустить загрязнения микробами. В 2012 году российские учёные впервые получили пробы из озера.

Учёных удивило обнаружение живых микроорганизмов — бактерий, чей геном отличается от известных форм жизни на 14%. Эти микроорганизмы эволюционировали изолированно миллионы лет, обитая при давлении около 400 атмосфер и температуре у дна +10 °C благодаря геотермальным источникам.

Жизнь в таких экстремальных условиях открывает новые горизонты для астробиологии: похожие подлёдные океаны могут существовать на спутниках Юпитера и Сатурна — Европе и Энцеладе. Это усиливает гипотезу о возможном существовании внеземной жизни.

Лёд над озером Восток — своего рода климатический архив, в котором сохранены пузырьки воздуха возрастом до 500 тысяч лет. Изучение этих данных помогает понять прошлые климатические изменения и циклы оледенений.

Станция «Восток» служит полигоном для разработки технологий бурения и исследования, которые могут применяться при изучении ледяных миров в космосе.

Найденные микроорганизмы имеют потенциал для биотехнологий, поскольку их ферменты устойчивы к экстремальным температурам и высоким концентрациям кислорода. Это открывает новые возможности в медицине и промышленности.

Антарктида остаётся ключевым элементом климатической системы Земли, отражая до 90% солнечной радиации. Продолжающиеся исследования и будущие миссии обещают раскрыть ещё больше тайн древнего мира подо льдом.

Россия стала первой страной, сумевшей проникнуть в этот миллионы лет неизменный мир, открыв уникальные формы жизни и расширив горизонты науки и космоса.

