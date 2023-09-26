Школьников довели до белого каления: в России изменят расписание осенних каникул

Обычное школьное расписание осенних каникул может быть изменено, если на то будут соблюдены несколько формальностей.

Сейчас дети по четырехчетвертной системе отдыхают с 30 октября по 5 ноября. Для учащихся по трехтриместровой системе каникулы приходятся на 9-15 октября и на 20-26 ноября.

Руководство школы вместе с советом родителей и учениками может обсуждать и принимать изменения в график каникул, перенося каникулярное время, однако для этого потребуется согласие как учителей, так и родителей с учениками-активистами. Ва противном случае перенос каникул невозможен.