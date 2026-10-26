Казань получит новую транспортную модель к августу 2027 года

К августу 2027 года в Казани появится новая модель развития городской транспортной системы. Ее разработкой займется Институт экономики и транспортной политики Высшей школы экономики, сообщает Telegram-канал «Аппаратная».

Специалисты ВШЭ изучат действующие маршруты общественного транспорта, загруженность дорог, транспортные связи с пригородами и перспективы развития города. Научным руководителем проекта назначен профессор ВШЭ Михаил Блинкин.

Результаты исследования станут основой для обновления ключевых транспортных документов Казани, включая программу развития инфраструктуры, схему организации дорожного движения и планы развития наземного электротранспорта. Как отметил заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров, новая модель позволит принимать решения о развитии маршрутов, дорожной сети и транспортного обслуживания жителей на основе единого подхода.

К разработке документа также приглашают присоединиться горожан. Их предложения передадут специалистам ВШЭ, а итоговую модель планируется опубликовать и вынести на общественное обсуждение.