Новости Казани

Казань получит новую транспортную модель к августу 2027 года

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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К августу 2027 года в Казани появится новая модель развития городской транспортной системы. Ее разработкой займется Институт экономики и транспортной политики Высшей школы экономики, сообщает Telegram-канал «Аппаратная».

Специалисты ВШЭ изучат действующие маршруты общественного транспорта, загруженность дорог, транспортные связи с пригородами и перспективы развития города. Научным руководителем проекта назначен профессор ВШЭ Михаил Блинкин.

Результаты исследования станут основой для обновления ключевых транспортных документов Казани, включая программу развития инфраструктуры, схему организации дорожного движения и планы развития наземного электротранспорта. Как отметил заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров, новая модель позволит принимать решения о развитии маршрутов, дорожной сети и транспортного обслуживания жителей на основе единого подхода.

К разработке документа также приглашают присоединиться горожан. Их предложения передадут специалистам ВШЭ, а итоговую модель планируется опубликовать и вынести на общественное обсуждение.

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