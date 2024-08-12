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Школьники плачут навзрыд: осенние каникулы остаются под угрозой

Министерство образования и науки Республики Тат...

flectone.ru

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Министерство образования и науки Республики Татарстан объявило о новом графике осенних каникул для школ Казани. В текущем году учащиеся начнут отдыхать уже с 21 по 28 октября, в отличие от других районов республики, где осенние каникулы пройдут по традиционному графику с 1 по 6 ноября.

Информация об этом изменении была опубликована на официальной странице министерства в социальных сетях. Уточняется, что данный график касается только учебных учреждений столицы Татарстана. По неофициальным данным, такое решение может быть обусловлено подготовкой к предстоящему саммиту БРИКС, хотя официальные представители министерства не подтвердили эту информацию как основную причину для изменений.


Также Министерство образования и науки Республики Татарстан обновило информацию о датах школьных каникул на учебный год 2024-2025. Зимние каникулы состоятся с 30 декабря по 8 января, весенние предусмотрены с 22 по 31 марта, а начало летних каникул намечено на 27 мая.

Кроме того, в преддверии саммита БРИКС, студенты, проживающие в Деревне Универсиады, будут временно перемещены в альтернативные общежития университетского комплекса. Эта мера предпринимается для того, чтобы освободить пространство для подготовки к предстоящему международному мероприятию.

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