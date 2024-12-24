Скачок в 10%: цены на пиво взлетят в России со следующего года

Как и во многих отраслях, 2025 год ознаменуется значительными изменениями для российского пивного рынка. Согласно последним отчетам, поклонникам пива предстоит адаптироваться к повышению цен на любимый напиток на 10%, вызванному ростом акцизов, инфляцией и увеличением стоимости сырья.

Но это не единственные изменения, которые затронут индустрию.

Экономический контекст

В основе предстоящего повышения цен лежат не только инфляционные процессы, но и изменения в налоговой политике. Производители, такие как AB InBev Efes и Medovarus, уже анонсировали увеличение отпускных цен, что, несомненно, скажется на стоимости пива на полках магазинов. Эксперты предсказывают, что это приведет к пересмотру потребительских предпочтений, особенно в сегментах премиального и крафтового пива.

Зеленые инновации

На фоне этих экономических вызовов, стоит отметить и позитивные тенденции, такие как внедрение новых технологий, направленных на улучшение качества продукции. Ученые из УрФУ разработали метод, позволяющий обогащать пиво экстрактом микроводорослей хлореллы, увеличивая его антиоксидантные свойства и улучшая вкусовые качества.

Это открытие не только повышает пищевую ценность напитка, но и может способствовать повышению его популярности среди более здоровье-ориентированных потребителей.

Влияние на здоровье и экологию

Включение экстракта хлореллы в состав пива не только обогащает его полезными свойствами, но и поднимает вопросы экологической устойчивости производства. Микроводоросли, как известно, способны абсорбировать углекислый газ, что делает их использование перспективным в контексте борьбы с изменением климата.

Прогнозы и рекомендации

Эксперты советуют потребителям быть готовыми к новым реалиям и использовать изменения на рынке как возможность для переориентации на более качественные и экологически чистые продукты.

Магазины и рестораны, в свою очередь, могут использовать этот тренд для привлечения новой аудитории, предлагая продукты, которые удовлетворяют повышенные требования к здоровью и экологии, сообщает ura.news.