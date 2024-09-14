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SHAMAN - всё: в Минкульте выступили с неприятным решением об отмене концертов

Концерт популярного певца Ярослава Дронова, изв...

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В последнее время в Ставрополье разгорелся скандал вокруг организации массовых культурных мероприятий. Концерт популярного певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Шаман, был отменен после того, как губернатор региона Владимир Владимиров провел опрос среди жителей о желаемом формате празднования Дня края. Опрос показал, что большинство (81%) респондентов выступают против проведения любых праздников. В результате, власти приняли решение свернуть планы по проведению культурно-массовых мероприятий, включая планируемый концерт.

Голосование как инструмент управления

Инициатива губернатора Владимирова о проведении опроса в социальных сетях стала примером прямого взаимодействия властей с гражданами. Это решение подчеркивает стремление властей учитывать мнение населения при планировании значимых событий. Однако отмена уже запланированных мероприятий привела к необходимости решения финансовых вопросов, в частности возврата гонораров.

Спорные гонорары и юридические аспекты

Ситуация с возвратом гонорара Шаману осложнена условиями контракта, по которым артист не обязан возвращать полученные авансовые платежи в случае отмены концерта по инициативе заказчика. Это вызвало сложности для краевого Министерства культуры, которое теперь пытается расторгнуть контракты и вернуть уже выплаченные средства.

Бурные реакции и предыдущие инциденты

Случай в Ставрополе напоминает о похожем инциденте в Оренбургской области, где выступление Шамана также вызвало резонанс после критики депутата Нины Останиной. Она обратила внимание на нецелесообразность трат из бюджета на концерты в период, когда не все пострадавшие от паводков граждане получили помощь. Тогда, как и сейчас, возникли сложности с возвратом денег из-за условий контракта, по данным «Базы».

Выводы и общественное мнение

Отмена концерта Шамана в Ставрополе стала знаковым событием, подчеркивающим необходимость более тщательного планирования государственных расходов и организации массовых мероприятий. Она также выявила потребность в пересмотре условий контрактов с артистами для предотвращения подобных финансовых потерь в будущем. В текущей ситуации жители региона и наблюдатели ждут, как администрация решит вопрос с гонорарами, и как это скажется на будущей политике организации публичных событий.

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