Shaman подал в Роспатент 2 заявки на регистрацию бренда «Я русский»

Shaman подал 2 заявки в Федслужбу по интеллектуальной собственности на регистрацию собственного бренда «Я русский». Об этом говорится в распоряжении Агентства «Москва».

По информации Роспатента, под первым брендом артист сможет производить и продавать различные спиртные напитки.

Под вторым брендом - ароматизаторы воздуха, гели для волос, шампуни, мыло, секс-игрушки, украшения, еду и т.д..

Помимо этого, под новым брендом мужчина сможет организовывать самые разные шоу-программы, концерты, а также заниматься записью и трансляцией музыки и видео.

По сведениям Роспатента, заявку подал ИП из Москвы Дронов Ярослав Юрьевич, который известен людям как Shaman.

Ранее стало известно, что уроженец Новомосковска Тульской области развелся со своей 46-летней супругой Еленой, с которой они были в браке 7 лет.