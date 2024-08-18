Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Сергей Бутин стал первым замминистра иностранных дел РФ

Важное кадровое изменение произошло в Министерс...

oreanda-news.com

Подписаться в Telegram

Москва, 17 августа - Важное кадровое изменение произошло в Министерстве иностранных дел России. Президентом был подписан указ о назначении Сергея Бутина. Теперь он занимает должность первого заместителя министра иностранных дел. Официальное сообщение об этом появилось на портале правовой информации, подчеркивая моментальное вступление в силу данного решения, сообщает interfax.ru.

Сергей Владимирович Бутин, ранее занимавший другую высокую должность в структуре внешнеполитического ведомства, теперь станет ключевой фигурой в дипломатии России. Это назначение свидетельствует о начале нового этапа в работе министерства, где Бутин сыграет ведущую роль в формировании и реализации внешнеполитической стратегии страны.

Этот шаг президента Путина подчеркивает стремление к обновлению и возможно, к усилению дипломатической активности России на международной арене. Назначение Бутина отражает доверие главы государства к его профессиональным качествам и опыту, что, безусловно, будет способствовать достижению геополитических целей России в текущем сложном международном контексте.

Дальнейшее развитие событий покажет, какие именно задачи будут стоять перед Сергеем Бутиным на новой должности, и как это повлияет на внешнеполитическую динамику России.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане объявили выходные для госслужащих и новые даты каникул

Интересное в Казани

день назад

Discord: Твой путеводитель в мире общения и гейминга

решетки от тараканов на вентиляцию в ванную

Новости Казани

день назад

В Казани мама склоняет 5-летнюю дочь к интиму с сожителем: что с ней было

Новости Казани

день назад

Алина Загитова перед премьерой своего шоу рассказала о сложностях подготовки

ремонт телевизора эленберг в Москве

Новости Татарстана

день назад

22-летняя Алина Загитова ответила на вопрос о самом тяжелом падении на льду

Новости Казани

день назад

Предполагаемый виновник смертельного ДТП в Салмачах

Новости Татарстана

18 часов назад

Массовое отравление произошло в Казанском кафе "Исфара"

Новости Татарстана

день назад

Фигуристка Алина Загитова хочет исполнить авторскую песню на шоу
Новости России
день назад

Жилищные проблемы в Царево Village: соседские конфликты и ночные беспорядки

"Царево Village" - один из жилых комплексов под...

Новости Татарстана

12 часов назад

В Казанском метро появилась функция «Face ID» для оплаты проезда

Интересное в Казани

день назад

Эксперты рассказали, как вывести домашний интернет на новый уровень

Новости Татарстана

12 часов назад

В Казани на строительство нового парка выделили 8 миллиардов рублей

Новости Татарстана

12 часов назад

В Чистополе пройдет фестиваль "Рок - берега"
В Татарстане прогнозируют грозу
Новости Татарстана
12 минут назад

В Татарстане прогнозируют грозу

Новости Татарстана

12 часов назад

В Казани задержали мужчину за распространение наркотиков

Новости Татарстана

12 часов назад

В Татарстане больше 20% школьников закончили школу с золотой медалью

Новости Татарстана

18 часов назад

В Эко Парке Челнов отравили животных
8 городов и более 10 000 посетителей - как прош...
Интересное в Казани
4 дня назад

8 городов и более 10 000 посетителей - как прошел тур по городам от ВкусВилла
КАМАЗ подарит первоклассникам по 5000 рублей к ...
Новости Татарстана
17 минут назад

КАМАЗ подарит первоклассникам по 5000 рублей к 1 сентября