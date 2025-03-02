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Шеф-повар Ивлев рассказал семейный рецепт блинов на Масленицу: просто и вкусно

Известный российский шеф-повар Константин Ивлев...

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Известный российский шеф-повар Константин Ивлев поделился любимым семейным рецептом блинов, который прекрасно подходит для празднования Масленицы. Этот рецепт, проверенный временем, обещает подарить уют и тепло в холодные мартовские дни.

Ингредиенты и методика приготовления по Ивлеву

Ивлев уверен, что секрет идеальных блинов заключается в простоте и качестве ингредиентов. Основа для блинов — это свежие продукты и точное соблюдение пропорций.

Необходимые ингредиенты:

  • Молоко — 1 литр;
  • Яйца — 4 штуки;
  • Мука — 250 грамм;
  • Сахар — 50 грамм (по желанию);
  • Соль — на кончике ножа;
  • Растительное масло — 3 столовые ложки;
  • Сода — 1 чайная ложка, погашенная уксусом.

Процесс приготовления:

  1. В глубокой миске взбейте яйца вместе с сахаром и солью до однородности.
  2. Постепенно добавляйте муку, продолжая взбивать для предотвращения образования комков.
  3. Не прекращая взбивать, медленно введите молоко.
  4. Влейте растительное масло и добавьте погашенную соду, тщательно перемешайте.
  5. Дайте тесту постоять около 20 минут, чтобы оно "дошло".
  6. Жарьте блины на хорошо разогретой сковороде, слегка смазанной маслом, пока они не приобретут золотистую корочку с каждой стороны.

Советы по подаче:

Константин Ивлев рекомендует экспериментировать с начинками: от традиционного варенья или меда до более необычных вариантов, таких как икра или даже сыр. Блины можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве дополнения к основному праздничному столу.

Этот рецепт не только воссоздает вкус настоящих русских блинов, но и позволяет каждому почувствовать себя частью давней традиции Масленицы, делая этот праздник особенно теплым и запоминающимся.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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