Шеф-повар Ивлев рассказал семейный рецепт блинов на Масленицу: просто и вкусно
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Известный российский шеф-повар Константин Ивлев поделился любимым семейным рецептом блинов, который прекрасно подходит для празднования Масленицы. Этот рецепт, проверенный временем, обещает подарить уют и тепло в холодные мартовские дни.
Ингредиенты и методика приготовления по Ивлеву
Ивлев уверен, что секрет идеальных блинов заключается в простоте и качестве ингредиентов. Основа для блинов — это свежие продукты и точное соблюдение пропорций.
Необходимые ингредиенты:
- Молоко — 1 литр;
- Яйца — 4 штуки;
- Мука — 250 грамм;
- Сахар — 50 грамм (по желанию);
- Соль — на кончике ножа;
- Растительное масло — 3 столовые ложки;
- Сода — 1 чайная ложка, погашенная уксусом.
Процесс приготовления:
- В глубокой миске взбейте яйца вместе с сахаром и солью до однородности.
- Постепенно добавляйте муку, продолжая взбивать для предотвращения образования комков.
- Не прекращая взбивать, медленно введите молоко.
- Влейте растительное масло и добавьте погашенную соду, тщательно перемешайте.
- Дайте тесту постоять около 20 минут, чтобы оно "дошло".
- Жарьте блины на хорошо разогретой сковороде, слегка смазанной маслом, пока они не приобретут золотистую корочку с каждой стороны.
Советы по подаче:
Константин Ивлев рекомендует экспериментировать с начинками: от традиционного варенья или меда до более необычных вариантов, таких как икра или даже сыр. Блины можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве дополнения к основному праздничному столу.
Этот рецепт не только воссоздает вкус настоящих русских блинов, но и позволяет каждому почувствовать себя частью давней традиции Масленицы, делая этот праздник особенно теплым и запоминающимся.
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