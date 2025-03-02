Шеф-повар Ивлев рассказал семейный рецепт блинов на Масленицу: просто и вкусно

Известный российский шеф-повар Константин Ивлев поделился любимым семейным рецептом блинов, который прекрасно подходит для празднования Масленицы. Этот рецепт, проверенный временем, обещает подарить уют и тепло в холодные мартовские дни.

Ингредиенты и методика приготовления по Ивлеву

Ивлев уверен, что секрет идеальных блинов заключается в простоте и качестве ингредиентов. Основа для блинов — это свежие продукты и точное соблюдение пропорций.

Необходимые ингредиенты:

Молоко — 1 литр;

Яйца — 4 штуки;

Мука — 250 грамм;

Сахар — 50 грамм (по желанию);

Соль — на кончике ножа;

Растительное масло — 3 столовые ложки;

Сода — 1 чайная ложка, погашенная уксусом.

Процесс приготовления:

В глубокой миске взбейте яйца вместе с сахаром и солью до однородности. Постепенно добавляйте муку, продолжая взбивать для предотвращения образования комков. Не прекращая взбивать, медленно введите молоко. Влейте растительное масло и добавьте погашенную соду, тщательно перемешайте. Дайте тесту постоять около 20 минут, чтобы оно "дошло". Жарьте блины на хорошо разогретой сковороде, слегка смазанной маслом, пока они не приобретут золотистую корочку с каждой стороны.

Советы по подаче:

Константин Ивлев рекомендует экспериментировать с начинками: от традиционного варенья или меда до более необычных вариантов, таких как икра или даже сыр. Блины можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве дополнения к основному праздничному столу.

Этот рецепт не только воссоздает вкус настоящих русских блинов, но и позволяет каждому почувствовать себя частью давней традиции Масленицы, делая этот праздник особенно теплым и запоминающимся.