Шеф-повар Ивлев поделился семейным рецептом нежных блинов: просто и вкусно
timacad.ru
Известный шеф-повар Ивлев поделился семейным рецептом блинов, который стал настоящей кулинарной реликвией. Этот рецепт прост и испытан временем, при этом он позволяет выразить внимание и заботу к близким через вкусные блюда.
«Блины — это способ передать свою любовь и уважение родным», — утверждает Ивлев.
Методика приготовления таких блинов доступна каждому, превращая процесс готовки в захватывающее занятие для всей семьи.
Что нужно для теста:
300 г пшеничной муки
500 мл молока
3 яйца
2 ст. ложки сахара
1 ч. ложка соли
3 ст. ложки растительного масла (для жарки)
100 мл воды
Рецепт приготовления:
Смешайте муку, сахар и соль в широкой миске.
В другой посуде взбейте яйца с молоком и водой.
Постепенно влейте жидкую смесь в сухие ингредиенты, активно помешивая.
Добавьте растительное масло в тесто и тщательно размешайте.
Разогрейте сковороду, слегка смазанную маслом, и выливайте тесто, равномерно распределяя его.
Жарьте блины с обеих сторон до золотистого цвета.
Ивлев рекомендует дать тесту «отдохнуть» перед жаркой, что обеспечит оптимальную текстуру.
Подавать блины можно с различными добавками, такими как сметана, мед или икра — идеальный выбор на Масленицу.
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