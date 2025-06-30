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Шеф-повар Ивлев поделился семейным рецептом нежных блинов: просто и вкусно

Известный шеф-повар Ивлев поделился семейным ре...

timacad.ru

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Известный шеф-повар Ивлев поделился семейным рецептом блинов, который стал настоящей кулинарной реликвией. Этот рецепт прост и испытан временем, при этом он позволяет выразить внимание и заботу к близким через вкусные блюда.

«Блины — это способ передать свою любовь и уважение родным», — утверждает Ивлев.

Методика приготовления таких блинов доступна каждому, превращая процесс готовки в захватывающее занятие для всей семьи.

Что нужно для теста:

  • 300 г пшеничной муки

  • 500 мл молока

  • 3 яйца

  • 2 ст. ложки сахара

  • 1 ч. ложка соли

  • 3 ст. ложки растительного масла (для жарки)

  • 100 мл воды

Рецепт приготовления:

  1. Смешайте муку, сахар и соль в широкой миске.

  2. В другой посуде взбейте яйца с молоком и водой.

  3. Постепенно влейте жидкую смесь в сухие ингредиенты, активно помешивая.

  4. Добавьте растительное масло в тесто и тщательно размешайте.

  5. Разогрейте сковороду, слегка смазанную маслом, и выливайте тесто, равномерно распределяя его.

  6. Жарьте блины с обеих сторон до золотистого цвета.

Ивлев рекомендует дать тесту «отдохнуть» перед жаркой, что обеспечит оптимальную текстуру.

Подавать блины можно с различными добавками, такими как сметана, мед или икра — идеальный выбор на Масленицу.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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