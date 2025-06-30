Шеф-повар Ивлев поделился семейным рецептом нежных блинов: просто и вкусно

Известный шеф-повар Ивлев поделился семейным рецептом блинов, который стал настоящей кулинарной реликвией. Этот рецепт прост и испытан временем, при этом он позволяет выразить внимание и заботу к близким через вкусные блюда.

«Блины — это способ передать свою любовь и уважение родным», — утверждает Ивлев.

Методика приготовления таких блинов доступна каждому, превращая процесс готовки в захватывающее занятие для всей семьи.

Что нужно для теста:

300 г пшеничной муки

500 мл молока

3 яйца

2 ст. ложки сахара

1 ч. ложка соли

3 ст. ложки растительного масла (для жарки)

100 мл воды

Рецепт приготовления:

Смешайте муку, сахар и соль в широкой миске. В другой посуде взбейте яйца с молоком и водой. Постепенно влейте жидкую смесь в сухие ингредиенты, активно помешивая. Добавьте растительное масло в тесто и тщательно размешайте. Разогрейте сковороду, слегка смазанную маслом, и выливайте тесто, равномерно распределяя его. Жарьте блины с обеих сторон до золотистого цвета.

Ивлев рекомендует дать тесту «отдохнуть» перед жаркой, что обеспечит оптимальную текстуру.

Подавать блины можно с различными добавками, такими как сметана, мед или икра — идеальный выбор на Масленицу.