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Салат «Змей Горыныч» на Новый Год: идеальный вариант праздничной закуски с сладковатой ноткой- рецепт прост

Если вам хочется удивить гостей на Новый год не...

hvalin.ru

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Если вам хочется удивить гостей на Новый год не только вкусом, но и подачей, салат «Змей Горыныч» станет идеальным выбором для праздничного стола. Этот необычный салат сочетает в себе легкую сладковатую нотку, полезные овощи и свежесть фруктов, создавая уникальный вкус.

При этом он готовится из доступных ингредиентов и не требует много времени.

Почему стоит попробовать «Змея Горыныча»?

Салат «Змей Горыныч» подойдёт как любителям лёгких закусок, так и тем, кто ищет необычные блюда для праздничного стола. Благодаря гармоничному сочетанию овощей и фруктов этот салат станет освежающим дополнением к новогоднему застолью. А ещё его подача в форме извивающегося змея станет центральным украшением вашего стола и привлечёт внимание гостей.

Идеальные ингредиенты для салата «Змей Горыныч»

Для салата вам понадобятся:

  • Куриное филе — 300 г (придаст блюду сочность и питательность)
  • Ананас консервированный — 200 г (даст лёгкую сладость и освежающий вкус)
  • Яблоко (сорт лучше выбрать кисло-сладкий) — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт. (понадобится для украшения)
  • Огурцы свежие — 2 шт. (для свежести)
  • Лук красный — 1 шт.
  • Майонез или лёгкий йогурт для заправки — 3-4 ст.л.
  • Соль и перец — по вкусу
  • Зелень для украшения (укроп, петрушка)

Пошаговый рецепт салата «Змей Горыныч»

  1. Подготовка курицы: отварите куриное филе до готовности, остудите и нарежьте мелкими кубиками.
  2. Овощи и фрукты: нарежьте огурцы полукольцами, а яблоко — небольшими кубиками. Консервированный ананас нарежьте кусочками, если он был в кольцах. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами, чтобы он добавил легкую остроту салату.
  3. Смешиваем и заправляем: в большой миске соедините курицу, ананас, огурцы, яблоко и лук. Добавьте соль и перец по вкусу, заправьте майонезом или йогуртом и аккуратно перемешайте.
  4. Формируем змея: на плоское блюдо выложите салат в форме извивающегося змея. Используйте морковь для создания «чешуи» змея: нарежьте её тонкими кружочками и выложите сверху на салат. Кончик моркови можно использовать для создания языка. Добавьте зелень вокруг, чтобы оформить «хвост» и «голову» змея.
  5. Украшение: из зелёного горошка или ягод можно сделать «глаза», а ломтик огурца или моркови — «чешую». Дополнительно украсьте блюдо зеленью для завершения образа.

Подача и советы по сервировке

Салат «Змей Горыныч» лучше подавать охлаждённым. Для более выразительного вкуса можно дать ему настояться в холодильнике около 30 минут. Такая подача станет не только вкусным, но и визуальным дополнением к новогоднему столу, создавая атмосферу волшебства и оригинальности.

Салат «Змей Горыныч» — ваш новый новогодний фаворит

Этот салат удивит гостей не только ярким и необычным вкусом, но и своей подачей. Готовьте его, экспериментируйте с украшением, и «Змей Горыныч» точно станет одной из любимых закусок на вашем столе!

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