Салат «Змей Горыныч» на Новый Год: идеальный вариант праздничной закуски с сладковатой ноткой- рецепт прост
hvalin.ru
Если вам хочется удивить гостей на Новый год не только вкусом, но и подачей, салат «Змей Горыныч» станет идеальным выбором для праздничного стола. Этот необычный салат сочетает в себе легкую сладковатую нотку, полезные овощи и свежесть фруктов, создавая уникальный вкус.
При этом он готовится из доступных ингредиентов и не требует много времени.
Почему стоит попробовать «Змея Горыныча»?
Салат «Змей Горыныч» подойдёт как любителям лёгких закусок, так и тем, кто ищет необычные блюда для праздничного стола. Благодаря гармоничному сочетанию овощей и фруктов этот салат станет освежающим дополнением к новогоднему застолью. А ещё его подача в форме извивающегося змея станет центральным украшением вашего стола и привлечёт внимание гостей.
Идеальные ингредиенты для салата «Змей Горыныч»
Для салата вам понадобятся:
- Куриное филе — 300 г (придаст блюду сочность и питательность)
- Ананас консервированный — 200 г (даст лёгкую сладость и освежающий вкус)
- Яблоко (сорт лучше выбрать кисло-сладкий) — 1 шт.
- Морковь — 1 шт. (понадобится для украшения)
- Огурцы свежие — 2 шт. (для свежести)
- Лук красный — 1 шт.
- Майонез или лёгкий йогурт для заправки — 3-4 ст.л.
- Соль и перец — по вкусу
- Зелень для украшения (укроп, петрушка)
Пошаговый рецепт салата «Змей Горыныч»
- Подготовка курицы: отварите куриное филе до готовности, остудите и нарежьте мелкими кубиками.
- Овощи и фрукты: нарежьте огурцы полукольцами, а яблоко — небольшими кубиками. Консервированный ананас нарежьте кусочками, если он был в кольцах. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами, чтобы он добавил легкую остроту салату.
- Смешиваем и заправляем: в большой миске соедините курицу, ананас, огурцы, яблоко и лук. Добавьте соль и перец по вкусу, заправьте майонезом или йогуртом и аккуратно перемешайте.
- Формируем змея: на плоское блюдо выложите салат в форме извивающегося змея. Используйте морковь для создания «чешуи» змея: нарежьте её тонкими кружочками и выложите сверху на салат. Кончик моркови можно использовать для создания языка. Добавьте зелень вокруг, чтобы оформить «хвост» и «голову» змея.
- Украшение: из зелёного горошка или ягод можно сделать «глаза», а ломтик огурца или моркови — «чешую». Дополнительно украсьте блюдо зеленью для завершения образа.
Подача и советы по сервировке
Салат «Змей Горыныч» лучше подавать охлаждённым. Для более выразительного вкуса можно дать ему настояться в холодильнике около 30 минут. Такая подача станет не только вкусным, но и визуальным дополнением к новогоднему столу, создавая атмосферу волшебства и оригинальности.
Салат «Змей Горыныч» — ваш новый новогодний фаворит
Этот салат удивит гостей не только ярким и необычным вкусом, но и своей подачей. Готовьте его, экспериментируйте с украшением, и «Змей Горыныч» точно станет одной из любимых закусок на вашем столе!
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец