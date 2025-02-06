Салат «Моментальный» с крабовыми палочками: готовить всего 10 минут – быстро и вкусно

Когда хочется чего-то вкусного и сытного, но нет времени на долгие приготовления, выручает салат «Моментальный» с крабовыми палочками. Его главное преимущество – простота и скорость.

Всего 10 минут – и перед вами аппетитное блюдо, которое можно подать как на ужин, так и на праздничный стол.

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 200 г

Консервированная кукуруза – 1 банка (около 200 г)

Куриные яйца – 3 шт.

Твердый сыр – 100 г

Майонез или сметана – 3 ст. ложки

Чеснок – 1 зубчик (по желанию)

Свежая зелень (укроп, петрушка) – для украшения

Соль и перец – по вкусу

Как приготовить?

1 Подготовка продуктов

Яйца сварите вкрутую (5–7 минут), охладите, очистите и нарежьте кубиками.

Крабовые палочки измельчите небольшими кусочками.

Сыр натрите на терке.

При желании раздавите чеснок через пресс.

2 Смешивание ингредиентов

Сложите все подготовленные продукты в глубокую миску, добавьте консервированную кукурузу (предварительно слейте жидкость).

3 Заправка

Добавьте майонез или сметану, посолите и поперчите по вкусу, хорошо перемешайте.

4 Украшение и подача

Перед подачей посыпьте салат свежей зеленью – это придаст ему еще больше аромата и аппетитного вида.

Почему стоит попробовать этот салат?

Молниеносное приготовление – всего 10 минут, и блюдо готово.

Доступные ингредиенты – всё можно найти в любом магазине.

Подходит для любой ситуации – будь то ужин, перекус или праздник.

Можно экспериментировать – замените майонез на йогурт или сметану для более легкой версии.

Совет от кулинаров

Чтобы добавить пикантности, попробуйте заменить обычный сыр на копченый или добавить немного свежего огурца для хрустящей текстуры.

Готовьте с удовольствием и без лишних хлопот! Этот салат станет вашим фаворитом, ведь он сочетает быстроту, вкус и простоту.