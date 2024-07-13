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С завтрашнего дня: Сбербанк предупредил россиян, на чьих телефонах установлено приложение "Сбер Онлайн"

Мошенники применяют изощренные методы обмана, обращаясь к клиентам банка посредством известных мессенджеров и представляясь его сотрудниками

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Пользователи мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" столкнулись с новой угрозой безопасности своих финансов. Сбербанк распространил сообщение о новом виде мошенничества, которое уже привело к потерям среди клиентов банка.

Мошенники применяют изощренные методы обмана, обращаясь к клиентам банка посредством известных мессенджеров и представляясь его сотрудниками. Они уверяют пользователей в срочной необходимости обновить приложение для защиты их финансовых активов. В ходе разговора они настаивают на предоставлении прав на трансляцию экрана смартфона, якобы для выполнения биометрической проверки, что позволяет им получить доступ к чувствительной информации пользователей.

Представители Сбербанка настоятельно рекомендуют клиентам быть настороже: настоящие сотрудники банка никогда не будут просить обновить приложение через телефонные звонки или предоставить доступ к экрану устройства. Эксперты подчеркивают, что любые подобные просьбы должны быть восприняты как попытка мошенничества.

Для защиты своих финансов клиенты должны отказываться от любых действий, которые могут компрометировать их безопасность. Не следует также переводить деньги или предоставлять какие-либо конфиденциальные данные по просьбе незнакомцев. Если возникают сомнения, лучше всего немедленно обратиться в банк через официальные каналы связи.

Будьте бдительны: сохранение безопасности вашего счета зависит от ваших действий и осведомленности.

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