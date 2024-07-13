С завтрашнего дня: Сбербанк предупредил россиян, на чьих телефонах установлено приложение "Сбер Онлайн"
Пользователи мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" столкнулись с новой угрозой безопасности своих финансов. Сбербанк распространил сообщение о новом виде мошенничества, которое уже привело к потерям среди клиентов банка.
Мошенники применяют изощренные методы обмана, обращаясь к клиентам банка посредством известных мессенджеров и представляясь его сотрудниками. Они уверяют пользователей в срочной необходимости обновить приложение для защиты их финансовых активов. В ходе разговора они настаивают на предоставлении прав на трансляцию экрана смартфона, якобы для выполнения биометрической проверки, что позволяет им получить доступ к чувствительной информации пользователей.
Для защиты своих финансов клиенты должны отказываться от любых действий, которые могут компрометировать их безопасность. Не следует также переводить деньги или предоставлять какие-либо конфиденциальные данные по просьбе незнакомцев. Если возникают сомнения, лучше всего немедленно обратиться в банк через официальные каналы связи.
Будьте бдительны: сохранение безопасности вашего счета зависит от ваших действий и осведомленности.
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