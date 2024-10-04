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«С завтрашнего дня права будут недействительны»: водителей ждет очень большой сюрприз

Водителей предупреждают о значительном изменени...

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Водителей предупреждают о значительном изменении, которое ожидает многих уже в ближайшие выходные. У автомобилистов может возникнуть ситуация, когда их водительские лицензии станут недействительными. Чтобы избежать неприятных последствий, им следует заранее проверить свои данные в одной из баз, как сообщает PRIMPRESS.

По информации экспертов, речь идет о важной инициативе, которую будут реализовывать судебные приставы. Они следят за своевременной оплатой долгов гражданами. В случае наличия водительского удостоверения у должника, может быть применено строгое наказание, представляющее серьезную угрозу для всех водителей.

Следует отметить, что судебные приставы не могут лишать прав напрямую, как это делает ГИБДД. Они также не приостановят регистрацию автомобиля, но имеют право запретить человеку управлять любым транспортным средством, что приведет к временной недействительности прав.

Эта мера будет касаться водителей с долгами свыше десяти тысяч рублей, включая алименты, кредиты и коммунальные платежи. Если пристав примет решение в пятницу, водитель лишится возможностей управлять автомобилем уже с субботы. В противном случае, при остановке инспектором, возможно, последует реальное лишение прав.

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