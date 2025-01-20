С завтрашнего дня перестанут заправлять. Автомобилистов ждет неожиданное новшество на АЗС

Автомобилисты, часто путешествующие в Казахстан, столкнутся с новыми мерами контроля на автозаправочных станциях. Эти изменения введены казахстанскими властями в ответ на растущий дефицит топлива и направлены на нормализацию ситуации на рынке.

Согласно новым стандартам, на всех заправочных станциях страны будет установлен строгий контроль за объемом отпускаемого топлива. Теперь каждая заправка должна точно соответствовать объему, который указывает автомобилист, с максимально допустимой погрешностью в 120 миллилитров на каждые 30 литров.

Для обеспечения соблюдения новых правил, аккредитованные лаборатории будут регулярно проводить проверки на АЗС по всему Казахстану. Цель таких проверок — исключить возможность как недолива, так и перелива топлива, что должно помочь предотвратить потенциальные махинации и улучшить доверие потребителей к качеству услуг заправочных станций.

Эксперты полагают, что введение таких мер позволит не только избежать дефицита бензина, но и защитит права потребителей, предотвращая нечестные действия со стороны операторов АЗС. Нарушение установленных правил будет строго караться, вплоть до наложения крупных штрафов на виновные заправки.

Для российских водителей, особенно тех, кто живет в приграничных регионах и привык заправляться в Казахстане, эти изменения требуют адаптации к новым условиям. Стандартизация процесса заправки предполагает более четкое следование правилам, что в конечном итоге должно способствовать лучшему обслуживанию и повышению удовлетворенности клиентов.