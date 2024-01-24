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«С завтрашнего дня начнут аннулировать права»: российских водителей ждет неожиданный сюрприз

«С завтрашнего дня начнут аннулировать права»: российских водителей ждет неожиданный сюрприз

tvsamara.ru

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Новые меры, объявленные службой судебных приставов, призваны стать серьезным предупреждением для автомобилистов, столкнувшихся с задолженностями. Согласно информации от PRIMPRESS, ведомство планирует вводить ограничения для водителей, фигурирующих в базе данных судебных приставов из-за задолженностей.

Эксперты отмечают, что эти ограничения касаются специального права на вождение автомобиля и будут применяться в случае обнаружения задолженности от 10 тысяч рублей и выше. Хотя приставы не имеют полномочий лишать водителей прав, они могут ввести ограничение, что фактически приведет к аннулированию прав, и водителям будет запрещено управлять автомобилем.

Эта мера, как сообщают специалисты, может затронуть тех, кто не регулярно платит алименты, а также организации с транспортными средствами в их распоряжении. Для лиц, попавших в список приставов, аннулирование водительских прав может начаться уже со следующего дня после принятия решения. Ограничение будет действовать до полного погашения задолженности.

Эти новые меры направлены на ужесточение контроля за исполнением финансовых обязательств, и автомобилистам следует быть внимательными к своим финансовым обязательствам, чтобы избежать подобных ограничений в будущем.

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