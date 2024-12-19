С марта 2025 года начнут изъятие земельных участков: россиянам сказали начать готовиться
PROKAZAN
С 1 марта 2025 года в России начнут действовать новые правила, касающиеся освоения земельных участков. Росреестр утвердил чёткие сроки, а также критерии, по которым земельные участки могут быть признаны заброшенными.
Об этом рассказал начальник отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Ильсур Каримов.
Чёткие сроки вместо размытых правил
Ранее сроки освоения земельных участков были весьма расплывчатыми, что часто вызывало недоразумения между владельцами и органами надзора. По словам Каримова, новый закон устраняет эти пробелы: с 1 марта 2025 года владельцы обязаны начать освоение земельного участка в течение трёх лет с момента его приобретения.
«Если в течение трёх лет участок остаётся неосвоенным, это будет считаться нарушением законодательства. Теперь у собственников есть конкретные временные рамки для начала работы», — подчеркнул Каримов.
Как участок признают заброшенным?
Росреестр определил несколько признаков, по которым участок может быть признан заброшенным и подлежащим изъятию:
- Участок захламлён более чем на 50%.
- На участке есть строения без окон, кровли или других элементов, необходимых для их эксплуатации.
- Земля длительное время не используется по назначению.
Такие участки могут быть изъяты у владельцев в порядке, установленном законом.
Что грозит собственникам?
Если участок признан заброшенным, его владелец рискует потерять права на него. Изъятые земли могут быть переданы другим лицам или использованы в интересах государства. Чтобы избежать этого, владельцам земельных участков рекомендуется:
- Начать освоение земли в установленный срок.
- Содержать участок в порядке, не допуская захламления.
- Следить за состоянием построек на территории.
Почему это важно?
Нововведения направлены на упорядочение использования земельных ресурсов и предотвращение их заброшенности. Они помогут исключить ситуации, когда земли простаивают или используются неэффективно, а также улучшить общий облик территорий.
«Мы рассчитываем, что новые правила станут стимулом для более ответственного подхода к земельным участкам», — отметил Каримов.
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