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С марта 2025 года начнут изъятие земельных участков: россиянам сказали начать готовиться

С 1 марта 2025 года в России начнут действовать...

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С 1 марта 2025 года в России начнут действовать новые правила, касающиеся освоения земельных участков. Росреестр утвердил чёткие сроки, а также критерии, по которым земельные участки могут быть признаны заброшенными.

Об этом рассказал начальник отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Ильсур Каримов.

Чёткие сроки вместо размытых правил

Ранее сроки освоения земельных участков были весьма расплывчатыми, что часто вызывало недоразумения между владельцами и органами надзора. По словам Каримова, новый закон устраняет эти пробелы: с 1 марта 2025 года владельцы обязаны начать освоение земельного участка в течение трёх лет с момента его приобретения.

«Если в течение трёх лет участок остаётся неосвоенным, это будет считаться нарушением законодательства. Теперь у собственников есть конкретные временные рамки для начала работы», — подчеркнул Каримов.

Как участок признают заброшенным?

Росреестр определил несколько признаков, по которым участок может быть признан заброшенным и подлежащим изъятию:

  • Участок захламлён более чем на 50%.
  • На участке есть строения без окон, кровли или других элементов, необходимых для их эксплуатации.
  • Земля длительное время не используется по назначению.

Такие участки могут быть изъяты у владельцев в порядке, установленном законом.

Что грозит собственникам?

Если участок признан заброшенным, его владелец рискует потерять права на него. Изъятые земли могут быть переданы другим лицам или использованы в интересах государства. Чтобы избежать этого, владельцам земельных участков рекомендуется:

  • Начать освоение земли в установленный срок.
  • Содержать участок в порядке, не допуская захламления.
  • Следить за состоянием построек на территории.

Почему это важно?

Нововведения направлены на упорядочение использования земельных ресурсов и предотвращение их заброшенности. Они помогут исключить ситуации, когда земли простаивают или используются неэффективно, а также улучшить общий облик территорий.

«Мы рассчитываем, что новые правила станут стимулом для более ответственного подхода к земельным участкам», — отметил Каримов.

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