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С февраля у россиян начнут отбирать автомобили: какие категории машин «попадут»

С февраля 2025 года в России вступили в силу но...

gazeta-smedvedkovo.ru

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С февраля 2025 года в России вступили в силу новые правила прохождения технического осмотра, которые особенно затронули владельцев старых автомобилей.

Теперь машины, выпущенные более десяти лет назад, могут попасть под штрафные санкции из-за несоответствия экологическим стандартам. Водителей уже начали штрафовать на суммы от 2000 до 5000 рублей, а для некоторых из них новые нормы грозят запретом на эксплуатацию транспортного средства.

Что изменилось в правилах техосмотра?

Одним из ключевых нововведений стало введение полностью цифрового формата диагностики. Теперь:

  • Диагностическая карта больше не выдается на бумаге – вместо этого она поступает на электронную почту водителя.
  • Фиксация каждого этапа осмотра в цифровом виде – фотоотчет с указанием марки автомобиля, регистрационного номера и VIN-кода обязателен.
  • Повышенные требования к состоянию автомобиля – особое внимание уделяется тормозной системе, фарам, а также наличию повреждений кузова.
  • Автомобили с крупными сколами на лобовом стекле не пройдут проверку.
  • Стоимость техосмотра выросла на 7,5%.

Экологические нормы: кому грозит запрет на эксплуатацию авто?

По мнению эксперта Яна Хайцеэра, усиленный контроль за техническим состоянием транспорта давно назрел, но именно теперь его начнут строго соблюдать. Основная причина – рост числа водителей, которые сознательно удаляют из своих автомобилей системы, снижающие токсичность выхлопных газов.

Сейчас проверки станут жестче, и многие автомобилисты рискуют получить запрет на использование машины. Важную роль сыграет и качество топлива: использование некачественного бензина ускоряет снижение экологического класса автомобиля, что увеличивает вероятность санкций.

Почему ситуация с экологией усложняется?

Еще одна проблема заключается в том, что российские автопроизводители продолжают выпускать автомобили с устаревшими экологическими стандартами – Евро-0 и Евро-2. В условиях ухудшающейся экологической обстановки такие нормы считаются неприемлемыми, и власти намерены бороться с машинами, выбрасывающими в атмосферу чрезмерное количество вредных веществ.

Что делать владельцам старых авто?

Эксперты рекомендуют водителям:

  • Регулярно проходить техосмотр и не игнорировать требования к состоянию машины.
  • Использовать качественное топливо, чтобы избежать ухудшения экологического класса.
  • Следить за состоянием выхлопной системы и не удалять каталитические нейтрализаторы.
  • Проверить, подпадает ли автомобиль под новые требования, и при необходимости провести модернизацию.

В ближайшие месяцы можно ожидать еще большего ужесточения контроля за техническим состоянием машин. Владельцам старых авто придется либо привести транспорт в соответствие с новыми требованиями, либо столкнуться с серьезными ограничениями на его эксплуатацию.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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