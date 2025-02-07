С февраля у россиян начнут отбирать автомобили: какие категории машин «попадут»
gazeta-smedvedkovo.ru
С февраля 2025 года в России вступили в силу новые правила прохождения технического осмотра, которые особенно затронули владельцев старых автомобилей.
Теперь машины, выпущенные более десяти лет назад, могут попасть под штрафные санкции из-за несоответствия экологическим стандартам. Водителей уже начали штрафовать на суммы от 2000 до 5000 рублей, а для некоторых из них новые нормы грозят запретом на эксплуатацию транспортного средства.
Что изменилось в правилах техосмотра?
Одним из ключевых нововведений стало введение полностью цифрового формата диагностики. Теперь:
- Диагностическая карта больше не выдается на бумаге – вместо этого она поступает на электронную почту водителя.
- Фиксация каждого этапа осмотра в цифровом виде – фотоотчет с указанием марки автомобиля, регистрационного номера и VIN-кода обязателен.
- Повышенные требования к состоянию автомобиля – особое внимание уделяется тормозной системе, фарам, а также наличию повреждений кузова.
- Автомобили с крупными сколами на лобовом стекле не пройдут проверку.
- Стоимость техосмотра выросла на 7,5%.
Экологические нормы: кому грозит запрет на эксплуатацию авто?
По мнению эксперта Яна Хайцеэра, усиленный контроль за техническим состоянием транспорта давно назрел, но именно теперь его начнут строго соблюдать. Основная причина – рост числа водителей, которые сознательно удаляют из своих автомобилей системы, снижающие токсичность выхлопных газов.
Сейчас проверки станут жестче, и многие автомобилисты рискуют получить запрет на использование машины. Важную роль сыграет и качество топлива: использование некачественного бензина ускоряет снижение экологического класса автомобиля, что увеличивает вероятность санкций.
Почему ситуация с экологией усложняется?
Еще одна проблема заключается в том, что российские автопроизводители продолжают выпускать автомобили с устаревшими экологическими стандартами – Евро-0 и Евро-2. В условиях ухудшающейся экологической обстановки такие нормы считаются неприемлемыми, и власти намерены бороться с машинами, выбрасывающими в атмосферу чрезмерное количество вредных веществ.
Что делать владельцам старых авто?
Эксперты рекомендуют водителям:
- Регулярно проходить техосмотр и не игнорировать требования к состоянию машины.
- Использовать качественное топливо, чтобы избежать ухудшения экологического класса.
- Следить за состоянием выхлопной системы и не удалять каталитические нейтрализаторы.
- Проверить, подпадает ли автомобиль под новые требования, и при необходимости провести модернизацию.
В ближайшие месяцы можно ожидать еще большего ужесточения контроля за техническим состоянием машин. Владельцам старых авто придется либо привести транспорт в соответствие с новыми требованиями, либо столкнуться с серьезными ограничениями на его эксплуатацию.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец