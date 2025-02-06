Акула напала на 44-летнюю российскую туристку на Мальдивах

Как сообщает SHOT, 44-летняя Елена отправилась на экскурсию вместе с гидом и группой из 12 человек, чтобы искупаться в открытом море и сделать эффектные снимки. Когда она прыгнула в воду, гид указал ей на стаю акул и, схватив за руку, поплыл к ним, предлагая сфотографироваться.

По словам женщины, он тянул её так сильно, что она начала захлёбываться и барахтаться, случайно ударив одну из акул. В этот момент она почувствовала укус. Елена схватилась за окровавленную руку и поспешила обратно к лодке. Несмотря на травму, туристка не поддалась панике, самостоятельно перевязала рану и не стала пугать остальных участников экскурсии.