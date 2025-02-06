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В Казани из-за строительства дамбы на «Новой Портовой» изымут 4 участка

Под изъятие попадает участок на улице...

pixabay.com

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В Казани изымут 4 земельных участка для строительства дамбы на «Новой Портовой». Соответствующее постановление исполкома опубликовано в сборнике документов столицы Татарстана.

Под изъятие попадает участок на улице Меховщиков в Приволжском районе площадью 2,8 тыс. кв. м, на котором расположено трехэтажное административное здание № 86. Еще один участок размером 709 кв. м находится на улице Магистральной, 1, где расположен хозяйственный корпус. Также власти планируют изъять территорию в 3,2 тыс. кв. м на улице Магистральной, 1а, где находится административное здание.

Напомним, о начале строительства дамбы на «Новой Портовой» стало известно в декабре 2024 года. Тогда сообщалось, что до конца года планируется возвести первые 210 метров берегозащитного сооружения, общей протяженностью более 2,5 километров. Проект финансируется из резервного фонда правительства, на эти цели выделено 200 млн рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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