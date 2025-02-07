В Республике Татарстан разъяснили, в каких случаях могут изъять заброшенные земли

С 1 марта в России вступает в силу закон, который упрощает изъятие заброшенных земель. Владельцам даётся три года на их освоение, иначе участок могут забрать по ускоренной процедуре. В то же время в Госдуме опровергли слухи о том, что неухоженные дачи автоматически передадут многодетным семьям или участникам спецоперации. Для военнослужащих в Татарстане разрабатывают отдельный закон, в котором, по данным «Реального времени», размер выделяемых участков уже уменьшили с 10 до 6 соток.

Разъяснение властей: дачников не ущемят

В некоторых СМИ появилась информация, что с 1 марта изъятие заброшенных участков станет возможным без согласования с прокуратурой. Якобы достаточно будет доказать, что земля не используется более трёх лет, заросла сорняками или захламлена. Однако в Госдуме заявили, что новый закон не ограничивает права дачников, а наоборот, предоставляет им больше возможностей.

В Министерстве земельных и имущественных отношений Татарстана пояснили, что теперь владельцы земли обязаны своевременно приступать к её использованию, а из законодательства убрали положения о зависимости сроков освоения от условий договора. В Земельный кодекс также внесли новую статью 851, которая регулирует процесс освоения участков. Согласно ей, если иное не предусмотрено проектом рекультивации, собственник должен начать использовать землю в течение трёх лет с момента покупки.

Заместитель министра земельных и имущественных отношений Татарстана Артур Галиев отметил, что правительство России должно определить перечень мероприятий по освоению земель и критерии их неиспользования. Среди возможных требований – осушение или увлажнение участка, удаление сорняков, мусора и прочих препятствий.

Власти Татарстана также призвали жителей региона проверить регистрацию своей недвижимости в Едином государственном реестре, чтобы избежать возможных проблем в будущем.

В каких случаях землю могут изъять

Проект постановления правительства РФ, в котором определены критерии неиспользуемых земель, пока проходит экспертизу, но в нём уже предусмотрены основные признаки, по которым участок могут признать заброшенным:

1. Для участков под застройку: отсутствие фундамента в течение двух лет или незарегистрированное здание спустя пять лет после строительства.

2. Если на участке есть постройки: отсутствие хозяйственной деятельности более пяти лет, а также серьёзные повреждения зданий – разрушенные крыша, стены, фундамент, выбитые окна, неработающие коммуникации – при условии, что их не ремонтировали более пяти лет.

3. Для участков без права капитального строительства: отсутствие деятельности более трёх лет, захламление более 50% территории мусором, зарастание участка сорняками выше одного метра.

4. Для ИЖС: применяются те же критерии, что и для участков под застройку.

5. Для садовых и приусадебных участков: изъять могут, если разрушены постройки, участок захламлён или зарос дикой растительностью, а также если в течение трёх лет на нём не выращивают сельхозкультуры.

6. Для огородных участков: отсутствие сельскохозяйственной деятельности более трёх лет, мусор, сорняки и другие загрязнения.

7. Если на участке несколько строений: участок могут признать неиспользуемым, если хозяйственная деятельность в зданиях не ведётся, а сами постройки разрушаются.

Таким образом, новый закон призван навести порядок с заброшенными землями, а не отбирать дачи у собственников.



В Татарстане утвердят закон о выделении земли бойцам СВО

В республике продолжается работа над законом, который позволит участникам спецоперации и их семьям бесплатно получать земельные участки. Такое поручение президент Владимир Путин дал ещё летом 2023 года, после чего в Татарстане разработали соответствующий законопроект.

Изначально документ предусматривал предоставление от 10 до 15 соток. Претендовать на землю могли три группы: военнослужащие, удостоенные звания Героя России, награждённые орденами бойцы, а также семьи погибших в бою. Однако после внесения замечаний проект отправили на доработку. Как рассказал «Реальному времени» его автор, депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев, сейчас документ уже пересмотрен. Он уточнил, что на момент интервью находился в зоне спецоперации.

Изменения в законопроекте

Шарафиев объяснил, что рассмотрение законопроекта было отложено из-за замечаний правового управления, которые уже учли. В частности, изменились размеры участков — минимальная площадь теперь составит 6 соток вместо изначально предложенных 10.

Также были скорректированы формулировки некоторых положений. Депутат отметил, что после принятия закона его можно будет дополнить, включая расширение перечня категорий военнослужащих, имеющих право на получение земли.

Где будут выделять землю

Одним из ключевых вопросов остаётся нехватка свободных участков в крупных городах. По мнению Шарафиева, в Казани и Набережных Челнах можно использовать механизм, аналогичный тому, который применяется для многодетных семей, — выделение земли в соседних муниципалитетах. Он подчеркнул, что при этом важно заранее предусмотреть финансирование инфраструктурных и социальных объектов в таких населённых пунктах.