На нехватку железа в организме указывают холодные руки и ноги
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Железо играет важную роль в организме: оно отвечает за транспортировку кислорода, участвует в обмене веществ в мышцах и поддерживает здоровье соединительной ткани. Недостаток этого элемента может привести к различным проблемам со здоровьем.
Признаки нехватки железа:
- Постоянная усталость. Человек может ощущать слабость и упадок сил даже при достаточном количестве сна. Также дефицит железа нередко сопровождается бессонницей и синдромом беспокойных ног.
- Ощущение холода. Руки и ноги могут оставаться холодными, а сам человек мерзнет сильнее, чем окружающие. Бледность кожи. Из-за недостатка эритроцитов кровообращение ухудшается, что приводит к неестественно светлому оттенку кожи.
- Головокружения и предобморочные состояния. Эти симптомы могут указывать на нехватку железа в организме. Частые головные боли. Исследования подтверждают связь между хроническими головными болями, мигренями и железодефицитной анемией.
- Ломкость волос и ногтей. В некоторых случаях развивается койлонихия – изменение формы ногтей, наблюдаемое примерно у 5% людей с дефицитом железа.
- Тяга к льду. Особенно это проявляется у подростков и беременных женщин, пишет Health.
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