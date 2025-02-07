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На нехватку железа в организме указывают холодные руки и ноги

Признаки нехватки железа....

pixabay.com

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Железо играет важную роль в организме: оно отвечает за транспортировку кислорода, участвует в обмене веществ в мышцах и поддерживает здоровье соединительной ткани. Недостаток этого элемента может привести к различным проблемам со здоровьем.

Признаки нехватки железа:

  • Постоянная усталость. Человек может ощущать слабость и упадок сил даже при достаточном количестве сна. Также дефицит железа нередко сопровождается бессонницей и синдромом беспокойных ног.
  • Ощущение холода. Руки и ноги могут оставаться холодными, а сам человек мерзнет сильнее, чем окружающие. Бледность кожи. Из-за недостатка эритроцитов кровообращение ухудшается, что приводит к неестественно светлому оттенку кожи.
  • Головокружения и предобморочные состояния. Эти симптомы могут указывать на нехватку железа в организме. Частые головные боли. Исследования подтверждают связь между хроническими головными болями, мигренями и железодефицитной анемией.
  • Ломкость волос и ногтей. В некоторых случаях развивается койлонихия – изменение формы ногтей, наблюдаемое примерно у 5% людей с дефицитом железа.
  • Тяга к льду. Особенно это проявляется у подростков и беременных женщин, пишет Health.

Данный материал носит информационный характер. Перед тем как принимать решения, касающиеся здоровья, проконсультируйтесь с врачом.

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