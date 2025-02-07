23-летнего казанца, женившегося на матери, отправили в колонию за кражу
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Суд Казани вынес приговор 23-летнему Даниилу Зарипову, обвиняемому в краже денег с банковской карты друга. Несмотря на полное признание вины и раскаяние, суд учел его повторные нарушения закона и назначил наказание в виде двух лет колонии общего режима. Осужденного взяли под стражу прямо в зале суда.
Во время прений гособвинитель Никита Муравьев настаивал на 2,5 годах лишения свободы, так как преступление было совершено в период испытательного срока. Ранее Зарипов уже привлекался к ответственности за кражу и хранение наркотиков по решениям Кировского и Вахитовского районных судов, пишет KazanFirst.
Ранее мы писали о том, что в Татарстане иностранец окажется в суде за попытку подкупа сотрудника ГАИ.
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