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23-летнего казанца, женившегося на матери, отправили в колонию за кражу

Во время прений гособвинитель Никита Муравьев н...

pixabay.com

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Суд Казани вынес приговор 23-летнему Даниилу Зарипову, обвиняемому в краже денег с банковской карты друга. Несмотря на полное признание вины и раскаяние, суд учел его повторные нарушения закона и назначил наказание в виде двух лет колонии общего режима. Осужденного взяли под стражу прямо в зале суда.

Во время прений гособвинитель Никита Муравьев настаивал на 2,5 годах лишения свободы, так как преступление было совершено в период испытательного срока. Ранее Зарипов уже привлекался к ответственности за кражу и хранение наркотиков по решениям Кировского и Вахитовского районных судов, пишет KazanFirst.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане иностранец окажется в суде за попытку подкупа сотрудника ГАИ.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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