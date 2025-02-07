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В Татарстане собаки напали на 2 школьников

Инцидент произошел в феврале

pixabay.com

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В Зеленодольске бездомные собаки атаковали двух школьников. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился начать уголовное разбирательство и предоставить отчет о ходе следствия, сообщили в информационном центре СК РФ.

В Следственном комитете отметили, что в СМИ и соцсетях появилась информация о стае собак, которая напугала детей. Прохожие пришли им на помощь. По словам представителей ведомства, нападения бездомных животных в этом районе происходят регулярно, но меры по их отлову не принимаются.

Инцидент произошел в феврале. И.о. руководителя СУ СКР по Татарстану Марселю Дулкарнаеву поручено возбудить уголовное дело и представить доклад о деталях произошедшего.

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