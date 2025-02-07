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Ученые из Японии назвали способ избавиться от седых волос

По данным статистики, первые седые волосы появл...

pixabay.com

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Японские ученые изучают причины появления седины и возможные способы ее замедления. Обычно с ней борются с помощью окрашивания, но специалисты выяснили, что питание может влиять на сохранение пигмента в волосах. Эксперимент на мышах показал, что антиоксидант лютеолин способен замедлять поседение. Теперь исследователи планируют проверить этот эффект на людях и ожидают аналогичных результатов.

Лютеолин содержится в таких овощах, как сельдерей, брокколи, морковь, лук и перец.

По данным статистики, первые седые волосы появляются у большинства людей около 35 лет, а к 50 годам значительная часть волос теряет пигмент. Это связано с постепенным отмиранием клеток, отвечающих за выработку меланина.

В ходе эксперимента ученые тестировали три антиоксиданта — лютеолин, гесперетин и диосметин. Их вводили мышам местно или перорально. Только у тех, кто получал лютеолин, шерсть оставалась черной, в то время как у остальных она поседела.

Сначала предполагалось, что антиоксидант влияет на цикл роста волос, однако позже выяснилось, что он воздействует именно на пигментацию, не затрагивая процессы роста и выпадения.

Поскольку механизм поседения у людей схож с тем, что наблюдается у мышей, ученые рассчитывают, что в будущем их открытие поможет разработать методы замедления этого процесса, пишет Daily Mail.

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