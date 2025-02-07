Доктор Александр Мясников рассказал о смертельной опасности одной из форм ОРВИ

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» предупредил жителей России о смертельной угрозе, связанной с одной из форм ОРВИ. Запись выпуска с его предостережением доступна на платформе «Смотрим».

Мясников пояснил, что речь идет о респираторно-синцитиальном вирусе (РСВ), который поражает дыхательные пути и способен вызывать анемию и кровотечения. Он отметил, что особенно этот вирус опасен для малышей младше двух лет. Также врач подчеркнул, что СМИ практически не освещают эту проблему, поэтому многие люди о ней не знают.

По его словам, уровень смертности среди взрослых пациентов с РСВ достигает 10%. Он уточнил, что из ста взрослых, госпитализированных с этим вирусом, десять не выживают.