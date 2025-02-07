Кредитные привычки в Татарстане: кто самый надежный заемщик?

Эксперты рассказали, кто в РТ чаще берёт кредиты

Как разные поколения в Татарстане распоряжаются кредитами и справляются с долгами? Вопрос особенно актуален в условиях ужесточения политики ЦБ РФ, направленной на сокращение числа высокозакредитованных граждан.

Финансовые стратеги: бэби-бумеры (1946-1964 г.р.)

Жители Татарстана, родившиеся в послевоенные годы, традиционно считаются самыми финансово дисциплинированными. По итогам 2024 года их доля в займах ВТБ составила 15%, а в просрочке – всего 10%. При этом они оперативно гасят задолженность, в среднем закрывая беззалоговые кредиты за 14 дней.

Но есть нюанс: бэби-бумеры чаще других прибегают к процедуре банкротства. В их портфеле просроченных задолженностей 17% случаев связано именно с банкротством – это самый высокий показатель среди всех поколений.

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«Из результатов исследования видно, что чем старше наши клиенты, тем они более ответственны в своей платежной дисциплине. Но практика показывает, что более молодые клиенты с течением времени также научатся эффективно управлять своими финансами», – комментирует руководитель департамента финансового урегулирования – вице-президент ВТБ Евгений Новиков.

Активные заемщики Татарстана: поколение Х (1965-1983 г.р.)

Поколение Х – самые активные заемщики в регионе: в 2024 году они оформили 43% всех кредитов ВТБ. Их платежная дисциплина также на высоком уровне – доля просрочки у них на 4% меньше, чем общая доля в кредитном портфеле банка.

«Иксы» быстрее всех закрывают просроченные беззалоговые кредиты – в среднем за 12 дней. Однако их долговая нагрузка остается значительной: 13% просроченных задолженностей этого поколения приходится на банкротства.

Миллениалы: кредиты для жизни и бизнеса

Миллениалы в Татарстане активно берут кредиты на дорогостоящие покупки и развитие собственного дела. Их доля в портфеле ВТБ – 40%, однако просрочка у них выше среднего – 43%. Часто они допускают задержки по ежемесячным платежам.

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Несмотря на это, миллениалы реже прибегают к банкротству – всего 10% от их общей просрочки связано с этой процедурой. Однако закрытие задолженностей у них занимает больше времени: на оплату просроченных беззалоговых кредитов уходит в среднем 16 дней.

Зумеры: первые шаги в мире кредитов

Доля зумеров в кредитном портфеле ВТБ в Татарстане пока невелика, но они начинают активно использовать заемные средства. За прошлый год их доля в общей просрочке банка выросла с 3% до 7%. Это связано с тем, что молодые заемщики часто берут сразу несколько кредитов в разных банках.

Зумеры закрывают просрочки медленнее всех – в среднем за 20 дней. Однако при этом они реже прибегают к банкротству – всего 1% от всей просрочки приходится на представителей этого поколения.

«На данный момент мы не отмечаем серьезного роста просрочки в нашем кредитном портфеле. С учетом ситуации на рынке сейчас мы более тщательно оцениваем платежеспособность клиентов, чтобы заранее предотвращать возможные просрочки в будущем», – сообщили в пресс-службе ВТБ.

Как банки Татарстана помогают заемщикам?

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На фоне политики ЦБ России по сокращению числа высокозакредитованных граждан банки Татарстана стали тщательнее оценивать платежеспособность клиентов.

«Мы ежедневно мониторим ситуацию на рынке и в портфеле ВТБ, у нас есть все инструменты для помощи клиентам. Банк использует все доступные инструменты финансового урегулирования, чтобы решить вопросы с заемщиком на ранних этапах просрочки», – отметили в банке.

Кто надежнее: пенсионеры или молодежь?

Исследование показало: чем старше клиент, тем выше его платежная дисциплина. Бэби-бумеры и поколение Х стабильно выполняют кредитные обязательства, тогда как миллениалы и зумеры допускают больше просрочек. Однако зумеры реже прибегают к банкротству, что говорит об их желании найти решения в сложных ситуациях.

Финансовая дисциплина – навык, который развивается с возрастом.