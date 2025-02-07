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Падение астероида на Санкт-Петербург в 2041 году грозит взрывом и смертью людей

По сценарию, астрономы обнаружили небесное тело...

pixabay.com

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На Международной конференции по планетарной защите, запланированной на 5–9 мая, ученые рассмотрят сценарий падения астероида на Санкт-Петербург. Несмотря на международный формат, ключевую роль в мероприятии сыграют американские специалисты.

По сценарию, астрономы обнаружили небесное тело в июне прошлого года. Сначала оно не вызывало опасений, но позже выяснилось, что 24 апреля 2041 года возможно столкновение с Землей. В зону риска попадают Кейптаун, Афины и Санкт-Петербург, а мощность удара оценивается в 50–720 мегатонн.

Астроном Леонид Еленин из ИПМ РАН обратил внимание, что сценарий предполагаемого удара по Санкт-Петербургу будут обсуждать 9 мая, что, по его мнению, может быть не случайным.

Он также отметил, что США контролируют более 90% наблюдений за астероидами, а с 1998 года в стране действует программа по отслеживанию космических угроз. Методы противодействия включают как мощные энергетические удары, так и мягкие способы изменения траектории.

Обсуждается возможность размещения ядерного оружия в космосе для защиты от астероидов, что вызывает вопросы международного контроля.

Существующие технологии позволяют выявить угрозу всего за 9 часов до возможного столкновения, что подчеркивает необходимость более эффективных мер реагирования, сообщает «Комсомольская правда».

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