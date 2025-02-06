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В Германии родители насиловали 2 дочерей под препаратами ради контента

Отмечается, что действия родителей негативно ск...

pixabay.com

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В Германии 43-летнего Себастьяна обвиняют в создании запрещённых материалов с участием его дочерей, 15 и 8 лет, с целью их коммерческой реализации. Как сообщает Bild, он применял препараты для усыпления девочек, и мать давала согласие на это. В родительских чатах девочка называлась «маленькой машинкой для заработка».

Себастьян утверждает, что у него были интимные отношения с 15-летней дочерью, которые не одобряла его жена. Он также говорит, что подделывал документы, чтобы подтвердить согласие дочери на подобные отношения.

Отмечается, что действия родителей негативно сказались на их годовалой дочери, хотя подробности этого факта не раскрываются. Кроме того, известно, что Себастьян ранее уже был осуждён за мошенничество, выдавая себя за врача скорой помощи без медицинского образования.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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