В Германии родители насиловали 2 дочерей под препаратами ради контента

В Германии 43-летнего Себастьяна обвиняют в создании запрещённых материалов с участием его дочерей, 15 и 8 лет, с целью их коммерческой реализации. Как сообщает Bild, он применял препараты для усыпления девочек, и мать давала согласие на это. В родительских чатах девочка называлась «маленькой машинкой для заработка».

Себастьян утверждает, что у него были интимные отношения с 15-летней дочерью, которые не одобряла его жена. Он также говорит, что подделывал документы, чтобы подтвердить согласие дочери на подобные отношения.

Отмечается, что действия родителей негативно сказались на их годовалой дочери, хотя подробности этого факта не раскрываются. Кроме того, известно, что Себастьян ранее уже был осуждён за мошенничество, выдавая себя за врача скорой помощи без медицинского образования.