Казань вновь становится площадкой для международного архитектурного диалога. В рамках форума «Казаныш», объединяющего ведущих архитекторов, инвесторов и девелоперов, состоялся пресс-тур по одной из самых элегантных локаций города — Дому приемов ASG. Уникальное пространство, где воссоздана атмосфера дворянских особняков, стало не просто местом проведения мероприятий, но и примером того, как бизнес может способствовать сохранению культурного наследия.

Компания ASG invest продемонстрировала свой вклад в развитие городской среды Казани, представив проекты по сохранению исторических зданий. В ходе пресс-тура участники познакомились с результатами реставрации, уникальной музейной экспозицией и опытом ASG invest в возрождении архитектурного наследия Казани.

Дом приемов ASG: возрождение архитектурного наследия Казани

На улице Карла Маркса, 16–18, где когда-то стояли разрушенные особняки, теперь располагается Дом приемов ASG — образец эталонной реставрации и бережного воссоздания архитектурного облика Казани.

Эти здания, некогда находившиеся в руинах, теперь переносят гостей в историческую эпоху. Залы Меншиковский, князей Юсуповых, графов Шереметевых – напоминание о меценатах, которые оставили свой след в истории России.

Здесь проводятся экскурсии (по предварительной записи), которые позволяют увидеть редкие предметы искусства и погрузиться в атмосферу ушедших веков. Но самым важным стало то, что накануне форума «Казаныш» состоялся пресс-тур, где обсуждались вопросы реставрации, сохранения исторического наследия и перспективы его интеграции в городскую среду.

Как сохранить прошлое, создавая будущее?

Ильсияр Тухватуллина, главный архитектор города Казань, подчеркнула, что Казань демонстрирует уникальную модель партнерства бизнеса и государства, где реставрация — это не просто сохранение стен, а создание новых смыслов.

— Более 10 лет компания ASG invest возвращает к жизни некогда заброшенные особняки, превращая их в объекты культурного и делового значения. Это не просто сохранение стен – это создание новых смыслов, в которых нуждаются современные города, — отметила она.

Эксперты обсуждали лучшие международные практики в области сохранения культурного наследия и модели финансирования подобных проектов. Ведь реставрация — это не только про прошлое, но и про инвестиции в будущее.

В рамках форума компания ASG invest представлена на большой выставочной экспозиции. На корпоративном стенде можно увидеть макет комплексного развития территорий Забулачья в Казани. Проект предусматривает жилую застройку бизнес-класса малой этажности с восстановлением утраченных на данной территории пешеходных связей, создание социальных объектов, развитие объектов коммерческой недвижимости и объектов обслуживания населения.

Выставочная экспозиция: редкие артефакты, которые невозможно забыть

Пресс-тур продолжился в залах Дома приемов ASG invest, поражая журналистов неожиданными открытиями и богатством экспозиции.

Людмила Стрельцова, шеф-редактор проекта «Интерфакс-Недвижимость», поделилась эмоциями:

"Очень впечатляющие итоги реставрации. Видеть контраст между тем, в каком состоянии были здания раньше, и тем, как они выглядят сегодня, – это совершенно новый уровень восприятия. Экспозиция органично вписана в интерьеры, а подбор мебели просто поражает – такого собрания я нигде еще не видела."

Валерия Мозганова, руководитель отдела недвижимости радиостанции «Бизнес.FM», отметила редкую возможность так близко взаимодействовать с экспонатами:

"То, что к экспонатам можно прикоснуться – это действительно эксклюзив. Такие вещи должны видеть как можно больше людей, потому что они меняют представление о музейном искусстве. Частные коллекции, достойные мирового уровня, редко становятся настолько доступными."

Среди экспонатов были уникальные предметы, которые сложно найти даже в крупнейших музеях мира. Но особое внимание привлекла экспозиция мебели, позволяющая проследить развитие стилей от барокко до модерна.

Сейчас понятно одно: сегодняшние решения определяют, каким будет город для будущих поколений. И если он будет построен с таким же уважением к истории, как Дом приемов ASG, Казань станет одним из главных архитектурных центров России.

Пресс-тур в рамках форума «Казаныш» показал, что сохранение наследия и развитие современной городской среды — это две стороны одного процесса. Дом приемов ASG стал наглядным примером того, как частный бизнес может не только реставрировать здания, но и превращать их в живые, востребованные пространства.

Но Казань развивается не только за счет прошлого — взгляд ASG invest устремлен в будущее. Проект «Восточная дуга» — это не просто новый район, а масштабная концепция комплексного развития территорий.

Утверждены шесть проектов планировок территорий: «Северный парк», «Вертелевка», «Тихая Гавань», «Самосырово», «Новое Вознесение 2» и «Новое Вознесение, Южный парк». Они устанавливают конкретные параметры застройки и порядок освоения территорий. Следующий этап – реализация подготовленных участков застройщикам и выход на освоение первых очередей проектов. Общая площадь земельных участков ASG invest на территории района «Восточная дуга» составляет 1 849,3 га. Проект нацелен на создание тысяч рабочих мест, устранение хаотичной застройки и обеспечение жителей всей необходимой инфраструктурой в шаговой доступности.