В Казани было найдено тело 15-летней школьницы в гараже

В коттеджном поселке Казанская усадьба обнаружили тело 15-летней школьницы. Как сообщает KazanFirst со ссылкой на собственные источники, рядом с ней нашли личный дневник.

Последняя запись в нем датирована 5 февраля. В ней девушка писала, что испытывает внутреннюю боль, ей тяжело дышать. Она просила никого не винить в своей смерти и не оплакивать ее, а свои книги завещала учительнице литературы.

Школьница училась в одном из казанских лицеев и воспитывалась матерью.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о доведении до самоубийства, проводится проверка обстоятельств трагедии.

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