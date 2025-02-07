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Видео: 22-летняя Алина Загитова исполнила свою давнюю мечту

Видео с этим моментом уже собрало около 250 тыс...

Алина Загитова/ТГ

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Не всем для исполнения мечты нужны дорогие покупки или новое жилье. Для фигуристки Алины Загитовой заветным желанием было покататься по замерзшему Байкалу, и недавно она его осуществила.

Видео с этим моментом уже собрало около 250 тысяч просмотров. Поклонники восхищаются не только живописными пейзажами Сибири, но и самой спортсменкой. В комментариях пользователи отмечают, что Загитова выглядит на льду Байкала невероятно гармонично, называя ее «королевой льда» и восхищаясь красотой ролика.

Загитова — самая титулованная фигуристка в истории России и вторая в мире, кто смог выиграть все главные турниры, оформив неофициальный «Большой шлем». Ранее в интервью Надежде Стрелец она говорила о своей карьере, взаимоотношениях с Евгенией Медведевой и возможном возвращении в спорт.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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