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Казанцам выставили счет до 8 тысяч рублей за отопление в аномально теплый январь

Первыми с завышенными счетами столкнулись жильц...

Екатерина Елисеева

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Жители Казани начали получать квитанции за январь, который выдался необычно теплым. Однако суммы за отопление вызвали недовольство: несмотря на плюсовую температуру, многим придется заплатить от 4 до 8 тысяч рублей.

Первыми с завышенными счетами столкнулись жильцы дома на улице Фатыха Амирхана. Ожидается, что с поступлением квитанций количество жалоб в Госжилинспекцию увеличится. Люди не понимают, почему платежи за тепло не снизились.

Проблема коснулась и тех, кому в квартирах было жарко, и тех, кто мерз. Например, Фанзиля Шайхутдинова ежемесячно платит около 5 тысяч рублей, но тепла в ее доме так и нет.

Синоптики подтвердили, что январь был мягким — средняя температура составила –3,5 °C. Тем не менее, счета за отопление сравнимы с прошлогодними или даже выше.

В администрации Ново-Савиновского района посоветовали направлять жалобы в Госжилинспекцию. В комитете по тарифам пояснили, что начисления производятся по установленному тарифу — 2396 рублей за гигакалорию, а с 1 июня он вырастет до 2956 рублей.

Тарифы утверждает Госкомитет по тарифам Татарстана с учетом индексов, определенных российскими и республиканскими властями. Все решения принимаются в открытом формате, пишет "Татарстан 24".

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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