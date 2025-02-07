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В Казани расширят список тех, кого освободят от туристического налога

Туристический налог начал действовать в России ...

pixabay.com

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В Казани планируют расширить список граждан, за которых гостиницы не будут оплачивать туристический налог. В него хотят включить студентов и людей, вынужденно размещенных в отелях из-за чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщили в мэрии. Ранее освобождение от налога касалось несовершеннолетних и отдельных льготников.

В обновленный перечень добавят студентов очной и заочной формы обучения, проживающих в общежитиях, а также граждан, покинувших зону СВО. Освобождение распространится и на тех, кого временно разместили в гостинице из-за ЧС. В число льготников также входят Герои Советского Союза и России, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, участники боевых действий, инвалиды I и II групп, а также дети-инвалиды.

Туристический налог начал действовать в России с 1 января 2025 года. Его ставка составляет 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в сутки. В дальнейшем сумма будет постепенно увеличиваться, а к 2029 году максимальная ставка составит 5%.

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