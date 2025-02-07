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Тимур Шигабутдинов сместил отца с поста генерального директора в «ТАИФе»

Новому гендиректору 41 год

pixabay.com

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На внеплановом заседании совета директоров утвердили нового руководителя компании. Он ранее уже работал в организации и успел заработать хорошую репутацию. Глава Татарстана Рустам Минниханов выразил поддержку Шигабутдинову-младшему.

Он занял пост, который ранее принадлежал его отцу, Альберту Шигабутдинову. Причины ухода последнего официально не разглашались. В 2019 году он передал руководство «ТАИФом» старшему сыну Руслану, но продолжал активно участвовать в управлении.

Новому гендиректору 41 год. Он окончил КГУ, а также обучался в Колумбийском, Кембриджском и Британском университетах. В 2022 году его отец попал под санкции Великобритании.

Ранее мы писали о том, что 22-летняя Алина Загитова исполнила свою давнюю мечту. Видео.

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