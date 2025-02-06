Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Жители Казани не поддержали регистрацию собак

Некоторые сомневаются в эффективности системы

pixabay.com

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С 1 января владельцы питомцев обязаны чипировать их и вносить данные в федеральную базу. Об этом напомнила мэрия Казани.

В Telegram-канале городской администрации обсуждают нововведение. Горожане интересуются стоимостью процедуры: российский чип стоит 280 рублей, международный – 450.

Некоторые сомневаются в эффективности системы, считая, что она не решит проблему бродячих собак. Другие отмечают, что чипирование поможет определить владельца или подтвердить бездомный статус животного, а также проверить его прививки.

Некоторые считают, что налоги за владение питомцами лучше направлять на поддержку приютов. Были и те, кто назвал регистрацию очередной бюрократической мерой для сбора денег с граждан.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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