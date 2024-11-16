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С декабря они исчезнут из всех магазинов: «Пятерочка» и «Магнит» приняли новое решение

В рамках глобального движения к более устойчивы...

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В рамках глобального движения к более устойчивым и экономичным практикам, ведущие российские ритейлеры, такие как «Пятерочка» и «Магнит», делают решительный шаг вперед, отказываясь от использования бумажных каталогов в пользу более экологичных и современных способов коммуникации.

Новые горизонты информирования

«Пятерочка» вводит инновационную систему крупноформатных информационных панелей, которые будут ежедневно обновляться, предоставляя актуальную информацию о скидках и акциях. Это позволит покупателям оставаться в курсе выгодных предложений без лишней потребности в бумаге.

«Магнит», в свою очередь, выбирает путь активного взаимодействия с покупателями через социальные сети. Ритейлер планирует не только информировать о скидках, но и вовлекать клиентов в интерактивные активности, такие как конкурсы и розыгрыши, что делает процесс покупки более захватывающим.

Преимущества цифровизации

Переход на цифровые методы обладает множеством преимуществ:

  • Экологичность: Сокращение бумажных отходов способствует защите окружающей среды, минимизируя вырубку лесов.
  • Доступность: Обновления становятся доступными 24/7 на любом устройстве, что идеально подходит для динамичного ритма жизни современных потребителей.
  • Интерактивность: Социальные сети укрепляют связь между брендами и их аудиторией, повышая уровень вовлеченности и лояльности клиентов.

Будущее цифрового ритейла

Этот стратегический ход отражает мировую тенденцию к цифровизации бизнеса и подчеркивает стремление ритейлеров к инновациям. Ожидается, что подобные изменения будут нарастающим трендом, поскольку все больше компаний признают важность технологий в достижении экологической и экономической эффективности.

Такие инновации не только улучшают потребительский опыт, но и способствуют развитию более устойчивого и ответственного бизнес-среды, что важно как для компаний, так и для их клиентов. Этот шаг наверняка задаст новое направление для развития розничной торговли не только в России, но и за её пределами.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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