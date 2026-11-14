Совет судей Татарстана выбрал преемника Салихова в судебном департаменте

В Татарстане утвердили единственного кандидата на пост начальника управления судебного департамента республики. Им стал 41-летний Тимур Хусаинов, чью кандидатуру в пятницу вечером на внеочередном заседании одобрил совет судей РТ. Представил нового претендента председатель Верховного суда Татарстана Азат Гильмутдинов.

Должность освободилась после того, как прежний руководитель управления Зявдат Салихов, занимавший пост 13 лет, избрался в Госдуму. Ожидается, что официальный приказ о назначении Хусаинова подпишет генеральный директор судебного департамента при Верховном суде РФ Геннадий Лопатин уже на следующей неделе.

Хусаинов — уроженец Казани, карьеру начинал в УБЭП, но быстро перешел в судебную сферу. Долгое время он работал с Юрием Глазовым, возглавлявшим Арбитражный суд Поволжского округа, а затем переехал в Москву, когда Глазов стал заместителем председателя Верховного суда России. Сейчас их пути разошлись, и Хусаинов, по данным источников, давно планировал самостоятельную карьеру.

Выбор объясняют тем, что кандидат оказался равноудаленным от различных групп влияния. Он хорошо знаком руководителям районных судов республики, но близких отношений ни с кем не поддерживал. Ранее среди возможных преемников называли зампреда Салихова Рамиля Рамазанова и экс-заместителя прокурора Татарстана Ильнура Ибрагимова, однако последний получил пост бизнес-омбудсмена республики.