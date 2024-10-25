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С 28 октября ВТБ повышает ставки по накопительным продуктам

С 28 октября ВТБ улучшит условия по вкладам, а ...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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С 28 октября ВТБ улучшит условия по вкладам, а затем по накопительным счетам. Такое решение банк принял после повышения ключевой ставки ЦБ. Об этом сообщил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Совет директоров Банка России 25 октября принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 21% годовых. Этот рост был ожидаем для рынка, предположения были озвучены регулятором в резюме обсуждения перед заседанием. Центральный Банк четко следует объявленной ранее траектории нормализации бюджетной политики.

Высокие рыночные ставки поддерживают рынок сбережений, но пока недостаточно сдерживают кредитование. Инфляция в третьем квартале 2024 года складывается выше ожиданий Банка России, и очередной рост ключевой ставки ускорит наступление «кредитной зимы», которая началась на рынке уже в октябре.

Экстравысокая ключевая ставка еще больше простимулирует клиентов на размещение свободных денежных средств на депозиты. Мы ожидаем, что в ближайшие дни банки начнут поднимать ставки на 1-1,5 п.п. Это откроет новые возможности банкам для привлечения клиентов, учитывая, в том числе, традиционно «высокий» четвертый квартал.

По оценке ВТБ, к концу года средняя ставка привлечения по депозитам на рынке может составить рекордные 19-19,5%.

В целом рынок привлечения в 2024 году может достигнуть рекордных 56,3 трлн рублей, увеличившись на 27%. В 2023 году, например, рост портфеля розничных пассивов российских банков составил 23%. Общий объем пассивов в национальной валюте в России в конце года превысит 52,6 трлн рублей, прирост составит 29% (годом ранее – 26%). Не исключаем, что рост рынка сбережений окажется еще быстрее прогнозов.

ВТБ нарастил портфель сбережений во всех валютах на 35%, до 9,3 трлн рублей. До конца текущего года портфель ВТБ превысит 10 трлн рублей. Чаще всего открывают депозиты на полгода (47%), также увеличивается доля депозитов сроком на 1 год (17%).


Эта информация так же актуальна и для клиентов банка «Открытие».

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