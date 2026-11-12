ВТБ вновь признан одним из лучших работодателей России

ВТБ вошел в число лидеров рейтинга работодателей по версии двух авторитетных бизнес-изданий - Forbes и РБК.

В рейтинге работодателей по версии Forbes банк получил наивысший «платиновый» статус шестой год подряд. В исследовании приняли участие более 220 крупных компаний, которые в соответствии с методологией были разделены на 4 группы – «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза».

Все компании, участвующие в рейтинге, оценивались по большому набору метрик, объединенных в 3 группы – «Экология», «Сотрудники и общество» и «Корпоративное управление». По сумме баллов ВТБ продемонстрировал стабильно высокие результаты и получил «Платину» по всем трём направлениям.

Также ВТБ в третий раз лидирует в рейтинге работодателей по версии РБК, войдя в первую группу компаний с наивысшими результатами по всем критериям оценки. В этом году в рейтинге участвует более 380 компаний. Представители первой группы являются победителями рейтинга, имеющими равный статус без внутреннего ранжирования.

Банк получил высокую экспертную оценку более чем по 40 показателям, в том числе по таким направлениям, как условия труда и забота о сотрудниках, эффективность бизнеса, инновационное развитие, социальная ответственность и деловая репутация.